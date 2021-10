“Supercar” è il nuovo singolo di Cherif

Cherif in rotazione radiofonica con il nuovo singolo “Supercar”: il brano è disponibile anche su tutte le piattaforme digitali

Nelle radio, negli store e sulle piattaforme digitali “SUPERCAR” il nuovo singolo di CHERIF (su etichetta Daco Crew), energia positiva in stile Pop Punk.

Il brano racconta la classica storia fra due adolescenti, cercando di rappresentare le più comuni problematiche, fantasie e caratteristiche che accomunano i giovani. In questo pezzo c’è almeno una parola che ognuno può legare ad un ricordo personale.

“Il titolo non rappresenta in maniere oggettiva la canzone – dice Cherif – non parlo di macchine di lusso, nonostante il pezzo si chiami “Supercar”. Piuttosto è il contrario, voglio dire che si può stare bene con una persona anche senza cose superflue. Racconto una storia, ma non è la mia storia è la storia di tutti.”

“Per questo secondo singolo – aggiunge Cherif – io e i ragazzi della Daco Crew, abbiamo deciso di fare un esperimento e provare un visual-video, ovvero un video di una decina di secondi che si ripete, una sorta di LOOP continuo. Crediamo che in pochi secondi si possa capire il significato della canzone, creando curiosità e voglia di scoprire il brano intero.”

Cherif Romaniello 01/12/2002 in arte Cherif, artista 18enne, nato e cresciuto in Puglia, ha origini ucraine e ivoriane e attraverso la musica ed i suoi testi esorcizza il suo passato, rimanendo sempre fedele alle sue origini. La sua musica è piena di sonorità e temi street, collocandosi nella scena rap/trap italiana. Per la sua giovane età, il suo stile è ancora malleabile. Questo pregio gli permette di giocare con vari generi, rendendolo un artista camaleontico, pronto a superarsi per affermare il suo nome in tutta Italia e raggiungere le sue grandi ambizioni. Il 28 maggio 2021 ha pubblicato il singolo d’esordio “TESTA” e il 1° ottobre lancia “SUPERCAR”.

https://www.facebook.com/MonCherif/

https://www.instagram.com/mon_cherif/

https://www.youtube.com/c/DACOCREW