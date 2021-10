Previsioni meteo 30 ottobre 2021: peggioramento al Nord

Le previsioni meteo di oggi, sabato 30 ottobre 2021: progressivo miglioramento del tempo al Sud, maltempo in arrivo sulle regioni di Nord-Ovest

Dopo una settimana caratterizzata da nubifragi su Sicilia e Calabria per l’uragano Apollo, condizioni meteo in miglioramento nella giornata di oggi su queste aree del nostro Paese. Nel corso della mattinata avremo le ultime piogge mentre tra pomeriggio e sera tornerà finalmente il sereno. Discorso diverso al Nord, e in particolare sulle regioni occidentali, dove è atteso l’arrivo di una perturbazione che porterà anche nevicate sulle Alpi oltre i 1700 metri di quota. Bel tempo invece al Centro, ma durerà poco.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la prossima sarà una settimana dai tratti tipicamente autunnali per l’arrivo di una serie di perturbazioni che raggiungeranno il Nord e le regioni centrali portando piogge e temporali. Il maltempo insisterà almeno fino al prossimo weekend su queste aree della nostra Penisola, mentre al Sud il clima sarà più asciutto. Le temperature si porteranno lievemente al di sotto della media stagionale.

Intanto per oggi, sabato 30 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino instabilità diffusa sulle regioni del nord-ovest con neve sulle Alpi; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora maltempo sui medesimi settori, con fenomeni localmente intensi sulla Liguria. In serata si rinnovano condizioni di maltempo su Piemonte, Liguria ed Emilia; molte nubi altrove con tempo asciutto.

Al Centro cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori; in serata ancora tempo stabile con cieli poco nuvolosi. Atteso un aumento della nuvolosità nelle ore notturne.

In Toscana tempo stabile nel corso delle ore diurne con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; nuvolosità in aumento in serata su tutti i settori, ma sempre con generale assenza di fenomeni.

Al Sud e sulle Isole residuo maltempo al mattino tra Calabria e Sicilia, altrove avremo cieli poco nuvolosi con qualche apertura sulla Puglia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo più stabile con ampi spazi di sereno sui settori peninsulari e qualche pioggia sulla Sicilia orientale.

In Calabria instabilità diffusa al mattino con precipitazioni estese su tutto il territorio e temporali sulle aree meridionali. Qualche pioggia al pomeriggio sui settori meridionali. In serata le condizioni del tempo torneranno ad essere stabili su gran parte della regione salvo isolate precipitazioni sulle zone sud della Calabria.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento al Centro-Sud; stabili o in diminuzione al Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.