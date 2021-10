“Monochromatic” è l’album d’esordio dei Milano 84

Si intitola “Monochromatic” l’album d’esordio dei Milano 84: fuori per Lost Generation Records su tutte le piattaforme streaming

Dopo la pubblicazione in vinile, esce finalmente con distribuzione digitale Believe per Lost Generation Records, Monochromatic, il primo album dei Milano 84. Troverete su tutti gli store digitali un nuovo disco che nasce dal desiderio e dalla curiosità di manipolare il sound degli anni 80 con consapevolezza e leggerezza, la scelta audace di un duo che oscilla tra italodisco e synthpop con eleganza e groove. Monochromatic vanta collaborazioni del calibro di Vincenzo Salvia (Stranger Things) e Fabio Liberatori (Dalla, Stadio), alternando le mille sfaccettature dei vocalist ai remix che miscelano il tutto con un tocco contemporaneo.

SCOPRI IL DISCO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3Dg1duj

L’italo disco, il synth pop e un po’ tutto l’immaginario degli anni 80 oggi vive una nuova esposizione commerciale con artisti tipo Purple Disco Machine o The Weeknd: questi progetti musicali stanno lì a dimostrare che – basta crederci – c’è un mondo mainstream (quindi non solo di appassionati o nostalgici) in grado di apprezzare proposte che sentiamo concettualmente vicine alla nostra. Con Milano 84 proviamo a riportare a casa tutto ciò, ripensandolo in maniera originale.

BIO:

Fabio Di Ranno (sceneggiatore di cinema e tv/autore/musicista) e Fabio Fraschini (musicista/bassista/producer) con il progetto musicale MILANO 84 rielaborano elementi iconici e trasversali degli 80s per avvicinarli al gusto contemporaneo e dare forma a un nuovo immaginario.