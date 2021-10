“Luci dell’alba” è il nuovo singolo di Nero Music

Disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Nero Music dal titolo “Luci dell’alba”

Un’ amore che rimane dentro come se fosse una malattia la cui cura è la malattia stessa. Sembra un giro di parole ma è ciò che Nero racconta nel suo nuovo singolo “Luci dell’alba”. La canzone è un viaggio di ricordi miscelati ad emozioni in un sound unico in grado di proiettarti nella notte e portarti fino ai primi bagliori del mattino. Nero Music con questo brano segna l’inizio di nuovo stile che lo rappresenta ancora di più, sia dal punto di vista musicale che testuale.

Il brano prodotto con Davide Ghione nel suo studio “V3 Recording” rientra in uno stile hip/hop conservando i forti sentimenti che hanno caratterizzato i suoi precedenti singoli.

SPOTIFY: https://open.spotify.com/track/4hnyFALbejzx3YMJ3uUStd?si=DC6fcTmJSzmtVyTEpc8rRQ