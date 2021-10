“Kundera” è la nuova canzone di Parker

“Kundera” è il terzo singolo di Parker fuori per Full Heads Records: il nuovo singolo è disponibile online sulle piattaforme streaming

Dopo i singoli “Il tuo cane Oz” e “7:30” torna con un terzo singolo il cantautore PARKER.

Il nuovo singolo dell’ ex componente dei gruppi Q-Indie e Quasar è intitolato “Kundera“.

Il cantautore partenopeo ancora una volta scrive d’amore ma questa volta “è amore per se stessi”. Il brano è un ipotetico viaggio in metro che rappresenta un percorso veloce per ridefinire se stessi grazie agli occhi di qualcun altro; in questo caso sono due occhi azzurri sotto una chioma rossa di una donna.

Così, con un gioco di sguardi fulminei, anche una persona sconosciuta riesce a regalare attimi intensi fornendo un’idea diversa da quello che si pensa di se stessi. Momenti leggeri ma profondamente emozionanti che riescono a regalare la convinzione di poter essere “sempre” diversi.

Parker potrebbe essere un nome come tanti, un nome straniero per dare più nell’occhio, o semplicemente chi lo ha pensato è un grande fan del sassofonista americano Charlie Parker, o ancora è appassionato dei film della Marvel e in particolare dell’ Uomo Ragno che, nelle vesti di normale cittadino, si chiama Peter Parker. Il progetto di Manuel Pippus (suo vero nome!) vuole essere semplice ed essenziale cercando di non essere banale, specie quando in Italia la musica è accompagnata da testi criptici con metafore strabilianti che fanno perdere il senso della vita reale.



https://www.instagram.com/noi.parker/ Official artist