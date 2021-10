Johnny Marr annuncia il nuovo album

Johnny Marr presenta il nuovo album, il primo EP estratto, un’intima performance live in streaming e il tour UK con i Blondie

Johnny Marr annuncia il nuovo doppio album “Fever Dreams Pts 1-4“, il suo quarto disco solista. Il doppio LP composto da 16 tracce sarà pubblicato il 25 febbraio 2022 per BMG.

“Fever Dreams Pts 1-4” è il primo album di inediti di Johnny Marr dopo “Call The Comet”, che nel 2018 raggiunse la Top Ten inglese. Preceduto dall’uscita del singolo “ Spirit, Power and Soul” , brano dal mood electro-soul, programmato da BBC Radio 6 Music e BBC Radio 2, e descritto come “an exercise in progressive creative ambition” da DIY, “invigorating” da Uncut e “defiance in its DNA” da CLASH, “Fever Dreams Pts 1-4’” è diviso in quattro capitoli. Tutte le 16 canzoni compongono un progetto estremamente variegato, ma con un punto preciso di inizio e un punto di arrivo ben definito.

Parlando dell’album, Johnny racconta: “Da quando sono uscito dagli Smiths fino a oggi, ho sviluppato un suono estremamente vario e con molte influenze, che possiamo sentire in questo disco. Ci sono così tanti generi di musica. Il sound è davvero vario, non è stata una ricerca consapevole, ma ormai sento di avere un ricco vocabolario e sono molto soddisfatto ad averlo sfruttarlo in pieno“.

Il primo quarto dell’album, l’EP “Fever Dreams Pt 1”, è uscito oggi, 15 ottobre, in digitale e su vinile argentato 12″ in edizione molto limitata e contiene il singolo “Spirit Power and Soul” e altre tre tracce, “Receiver”, “All These Days” e “Ariel”. Il vinile è ora esaurito sul negozio ufficiale di Johnny. Ordina QUI.

“Live At The Crazy Face Factory” sarà presentato in anteprima mondiale mercoledì 10 novembre e sarà disponibile on-demand fino a domenica 14 novembre. Sarà un evento curato da Johnny che offrirà ai suoi fan la possibilità di entrare nel suo studio, Crazy Face Factory, dove è stato creato “Fever Dreams Pts 1-4”. Johnny racconterà il processo creativo del disco, come sono nate le sue canzoni, attraverso anche una serie di performance live della sua carriera. I fan che pre-ordineranno l’album dal negozio ufficiale dell’artista QUI , potranno accedere all’esclusiva prevendita di biglietti per il livestream ad un prezzo speciale prima che la vendita generale si apra alle 10.00 di mercoledì 20 ottobre QUI . “Live At The Crazy Face Factory” sarà disponibile in tutto il mondo e sarà presentato il 10 novembre in anteprima nei seguenti orari:

Premiere # 1 – 8pm AEDT / 9am GMT

Premiere # 2 – 8pm GMT / 21.00 orario italiano

Premiere # 3 – 8pm EST / 5pm PST

Premiere # 4 – 11pm EST / 8pm PST

“Fever Dreams Pts. 1-4” esplora una moltitudine di concetti e temi. Poiché durante la composizione dell’album la vita sociale è stata sospesa, l’attenzione di Marr si è concentrata sulla sua vita interiore e sugli stati emotivi e psicologici degli altri. “È un disco ispirato, ogni giorno non vedevo l’ora di entrare in studio e registrare” dice. “Ma sapevo di dovermi spingere in profondità“.

Oltre ad evocare il passato e il presente, l’album guarda al futuro, con l’idea che anche nei tempi più difficili la speranza resiste. Canzoni come “Hideaway Girl”, “Lightning People” e “Tenement Time” sono creazioni anthemiche ed entusiasmanti, mentre “The Speed Of Love” e “Rubicon” offrono momenti introspettivi e di analisi profonda. Due sono gli elementi distintivi di questo lavoro: l’assoluta varietà degli echi musicali propri di tutte le fasi della carriera di Marr, i testi delle canzoni che sono diretti, emotivi, profondamente umani e rispecchiano in pieno quello che l’artista chiama “The Language Of The Song”.

Scritto e registrato in quest’ultimo anno allo studio Crazy Face Factory, “Fever Dreams Pts 1-4” è stato concepito da Marr col suo storico team: il co-produttore Doviak, il bassista Iwan Gronow, il batterista Jack Mitchell, i cori sono della cantautrice del Massachusetts Meredith Sheldon e al basso in tre brani troviamo Simone Marie dei Primal Scream.

Settembre ha visto l’atteso ritorno di Johnny Marr per il debutto dei nuovi brani di “Fever Dreams Pts 1-4”, dopo aver suonato “No Time To Die”, il tema del nuovo James Bond, con Billie Eilish e il collaboratore di lunga data Hans Zimmer dal vivo ai BRIT Awards 2020. Le date sold-out in tutto il Regno Unito sono state accolte con ampi consensi, descritte come ” fabulously exciting” da The Telegraph, “breaking new ground with his solo material” da The i Newspaper, e “emerging from lockdown in one of the most prolific periods of his colourful caree” da NME.

Nel 2022, dopo l’uscita di “Fever Dreams Pts 1-4”, Johnny Marr si unirà ai Blondie come ospite speciale nel loro tour “Against The Odds” tra aprile e maggio, suonando anche al O2 Arena di Londra, prima di partire per il tour con The Killers negli Stati Uniti, da agosto fino a ottobre 2022.

“Fever Dreams Pts 1-4” sarà disponibile su CD e doppio vinile, con lo store ufficiale che offrirà un’esclusiva edizione limitata in vinile bianco e la versione in cassetta, oltre a bundle di merch con stampe firmate. HMV e i negozi di dischi indipendenti avranno anche un’edizione limitata in vinile turchese.

“Fever Dreams Pts 1-4” Tracklist

1. Spirit Power & Soul

2. Receiver

3. All These Days

4. Ariel

5. Lightning People

6. Hideaway Girl

7. Sensory Street

8. Tenement Time

9. The Speed of Love

10. Night and Day

11. Counter-Clock World

12. Rubicon

13. God’s Gift

14. Ghoster

15. The Whirl

16. Human

Data tour UK 2022 con i Blondie

Aprile 2022

Ven 22 The SSE Hydro Glasgow

Sab 24 Motorpoint Arena Cardiff

Mer 26 The O2 Arena London

Gio 28 The Brighton Centre

Ven 29 Bonus Arena Hull

Maggio 2022

Dom 1 AO Arena Manchester

Lun 2 Liverpool M&S Bank Arena

Mer 4 First Direct Arena Leeds

Gio 5 Motorpoint Arena Nottingham

Sab 7 Birmingham Utilita Arena