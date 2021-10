I Lamette cantano con Tamì: fuori “mi piaci così”

Si intitola “mi piaci così” il nuovo singolo dei Lamette feat. Tamì: il brano è disponibile online sulle piattaforme digitali

Fuori sulle piattaforme streaming e digitali “mi piaci così” ( Aurora Dischi / ADA Music Italy / Warner Music Italy ), il nuovo singolo dei LAMETTE in collaborazione con Tamì.

Il brano che arriva dopo l’esperienza alle audition di xfactor 2021, parla di una relazione d’amore in cui è difficile comunicare. La generazione Z, forse anche in questo preciso momento storico, sta vivendo l’amore in un modo diverso, dove la musica, come avviene molto spesso, è uno dei punti di contatto con chi si ama. Nel testo viene raccontata la storia di due ragazzi che si trovano ad un bivio, lasciarsi tutto alle spalle per ricominciare da se stessi o restare insieme accettando i difetti del partner.

Le sonorità del brano spaziano tra Indie Pop, Alt-Pop, Lo-fi e Urban mentre il mood del brano è principalmente cloudy. Il brano sarà accompagnato da un videoclip girato a Venezia ed è stato prodotto da Alessandro Landini e masterizzato da Marco Ravelli ( Iside, Chiamamifaro, ecc).

Tra le esperienze più rilevanti del duo l’esibizione live al Deejay On Stage di Radio Deejay insieme a Noemi, Carl Brave e Mahmood e la partecipazione alle audition di Xfactor 2021, la quale messa in onda ha anche ottenuto il sostegno di Morgan che ha ripubblicato la performance complimentandosi per il riarrangiamento del brano. Nel 2020 il brano “quando ti spogli” è una delle canzoni più ascoltate sulla playlist “Scuola Indie” di Spotify, lo stesso anno realizzano con Simone Sproccati il singolo “Tu mi fai” negli studi del producer Michele Canova, il brano è stato trasmesso da alcune radio tra cui “Rai Radio 2 Indie”.

LAMETTE Entrambi classe ‘98 e di Piacenza, Cristian ha studiato chitarra fin da bambino e ha fatto parte di varie band fino a salire sul palco del Collisioni Festival in apertura ai Placebo, Vasco fin da piccolo ha sviluppato la passione per il canto e per la scrittura e per circa 2 anni ha fatto il Dj nei principali club piacentini. Le influenze musicali del duo sono svariate tra cui Alt-Pop, Synthwave, Urban Pop, Indie, Lo-fi e HipHop. Nei testi cercano sempre di raccontare una storia nella quale l’ascoltatore si possa rispecchiare, partendo comunque da una base autobiografica data dalle proprie esperienze, mentre alla base della loro musica vi è una costante evoluzione, data dalla ricerca di nuove sonorità e dalla sperimentazione continua di stili e approcci alternativi.

Tamì è Elisa Casentini, una cantante, DJ e produttrice italiana. Nasce a Roma nel 1998, dove vive fino ai 18, età alla quale si trasferisce nella cittadina di Swansea nel sud del Galles per studiare all’università. Finita l’università inizia il suo percorso a Liverpool nella Liverpool Institute for Performing Arts, dove sta attualmente studiando composizione e produzione musicale. Primo ottobre è il suo album di debutto, in uscita il 2 aprile per UMA Records (distribuzione Sony Music Italy).