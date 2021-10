“Wallah” è il nuovo atteso brano di Ghali

“Wallah”, il nuovo brano in uscita per Sto Records / Atlantic / Warner Music Italy il 29 ottobre, segna il ritorno di Ghali a 2 anni dal travolgente successo di DNA

Wallah, il nuovo brano in uscita per Sto Records / Atlantic / Warner Music Italy il 29 ottobre, segna il ritorno di Ghali a quasi due anni dal travolgente successo di DNA,l’album multi platino con cui l’artista si è confermato un riferimento della musica italiana sempre più apprezzato anche a livello internazionale. Il brano è in presave su Spotify. Su Apple Music sarà disponibile in Audio Spaziale con Dolby Atmos dal 29 ottobre. Anche su Amazon Music Unlimited sarà disponibile in Audio Spaziale dal 29 ottobre.

Il brano racconta l’urgenza, forte oggi come non mai, di tornare a ballare, di stare insieme agli altri e lo fa con delle barre avvolgenti che ricordano i primissimi lavori dell’artista appoggiate sopra alla produzione curata da Merk and Kremont già complici della straordinaria hit di Good Times. Nel brano ad ulteriore conferma dell’ispirazione internazionale del progetto artistico di Ghali, italiano, arabo e francese si inseguono finendo per mescolarsi in un’unica lingua senza appartenenza se non quella del ritmo. Ghali conferma ancora una volta, anche solo per la naturalezza e il coraggio con cui si sposta fra i riferimenti e le lingue, di non voler essere un artista internazionale ma di esserlo istintivamente per la sua storia e il suo percorso.

“Sento il bisogno dopo due anni come questi di tornare a fare ballare la gente. La musica, il ballo sono cose che servono alle persone per stare bene e penso che il peso di questi due anni sulla salute mentale delle persone cominci a farsi sentire. Abbiamo bisogno di affermare l’importanza della spensieratezza e WALLAH è il mio augurio di poterci ritrovare a ballare insieme molto presto”. Sarà disponibile, nel giorno della release di Wallah, anche il videoclip sul canale YouTube dell’artista. Ghali ha scelto di affidare la regia a Moncef Henaien della casa di produzione NOON, una realtà internazionale per cui collaborano registi tunisini emergenti che Ghali ha ritenuto importante valorizzare anche nel nostro paese. Nel video vediamo Ghali entrare in una cabina telefonica per rispondere al metaforico richiamo delle proprie origini per poi teletrasportarsi in Tunisia, nazione che con il suo staff ha attraversato per centinaia di kilometri per visitare tutti i luoghi importanti del suo percorso. Nel videoclip, come nella quotidianità, Ghali indossa i capi della collezione United Colors of Ghali realizzata per Benetton; una scelta naturale anche vista l’esigenza sempre più forte per Ghali di raccontare la propria storia anche attraverso i capi che veste. Con la release di Wallah, Ghali inaugura la collaborazione con il colosso del food McDonald’s nel solco delle prestigiose collaborazioni che il brand vanta a livello internazionale con Travis Scott, J Balvin e i BTS. La canzone sarà la colonna sonora della campagna di comunicazione del nuovo Big Mac – Best Burger.