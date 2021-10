“The Importance of Being an Architect” arriva su Nexo+

“The Importance of Being an Architect”: il film documentario dello studio Antonio Citterio Patricia Viel disponibile in streaming sulla piattaforma Nexo+

Lo studio di architettura e interior design Antonio Citterio Patricia Viel (ACPV) e Nexo Digital presentano il film “The Importance of Being an Architect” (una produzione MyBossWas, di Giorgio Ferrero e Federico Biasin, 60’, Italia). Pensato come documentario corale e musicale che indaga la responsabilità degli architetti nella costruzione della società di domani, il film sarà proiettato in anteprima al Milano Design Film Festival (MDFF) ed è disponibile in Italia su Nexo+, la piattaforma in streaming di Nexo Digital, che seguirà anche tutta la distribuzione internazionale digital e tv del documentario.

Strutturato in quattro atti, il film conduce – attraverso lo sguardo dell’architetto Antonio Citterio, uno dei designer italiani più noti a livello mondiale, e dell’architetto Patricia Viel, co-fondatori dello studio ACPV – alla visione della progettazione nell’architettura di domani, centrata sull’armistizio tra natura e ambiente costruito. Alternando dialoghi con varie personalità del mondo della moda, dell’arte, del design, e indagando le architetture progettate da ACPV, il documentario offre una visione del mondo post Covid, nel pieno della crisi climatica e della redistribuzione urbana – mentre accompagna lo spettatore tra gli elementi del metodo progettuale, dall’analisi dei dati, all’innovazione tecnologica, sino al viaggio come motore primario di un’ispirazione inesauribile.

“Con questo documentario – diretto da Giorgio Ferrero e Federico Biasin – vogliamo proporre una riflessione sul ruolo che la figura dell’architetto e l’architettura hanno e avranno nella società contemporanea e futura,” dicono gli architetti Antonio Citterio e Patricia Viel, protagonisti del film. “Siamo felici di questa collaborazione con un distributore di rilievo come Nexo Digital per la promozione del film.”

“Siamo molto felici di distribuire nel mondo questo documentario” aggiunge Franco di Sarro, AD di Nexo Digital. “Quando l’abbiamo visto per la prima volta abbiamo sentito che si sposava perfettamente con il nostro progetto distributivo internazionale che propone in oltre 60 paesi film e contenuti che raccontano le eccellenze italiane. E siamo molto orgogliosi che in Italia un film esteticamente e musicalmente meraviglioso come questo approdi proprio su Nexo+, la piattaforma che abbiamo creato per stimolare la curiosità e gli interessi degli spettatori attraverso sguardi inediti e speciali, proprio come quello del documentario dedicato allo studio Antonio Citterio Patricia Viel”.

Concepito come un dialogo virtuale e viaggio musicale in quattro atti, il film vede al centro del primo atto l’intesa tra architettura e natura, con personalità come Anna Zegna, Massimo De Carlo, Francesco Bonami, Rolf Fehlbaum che provano a definire il concetto di architettura e la responsabilità sociale che questa disciplina incarna nel mondo contemporaneo. Nella seconda parte del film, l’ex direttore del Design Museum di Londra, Deyan Sudjic, racconta il percorso di Antonio Citterio, designer e architetto, iniziato nel boom creativo nella Milano degli anni ‘80. Nel terzo atto, le porte dello studio ACPV si aprono offrendo uno sguardo su una gestione olistica e multidisciplinare della complessità progettuale odierna. Il film si chiude con il ricordo dei grandi maestri di Antonio Citterio e Patricia Viel incontrati lungo i viaggi di una vita ma soprattutto con la consapevolezza di come oggi la responsabilità dell’architettura sia cambiata, ormai chiamata a rispondere ai mutamenti della società e alle sfide della globalizzazione.

L’energia contenuta nei luoghi architettonici progettati dallo studio è evocata attraverso scene musicali ambientate in diverse parti del mondo (Milano, L’Aquila, Amburgo, Taichung, Miami), in cui singoli musicisti diffondono note spazialmente lontane che si incontrano in un’unica composizione in grado di abbattere le distanze e di proiettare l’uomo nel suo habitat naturale, quello delle città di domani.

“Durante la pandemia, all’inizio del 2020, ci siamo chiesti quale sarebbe stato il futuro delle nostre città,” dice Giorgio Ferrero, uno dei registi del film e autore delle musiche. “Il nostro habitat costruito racchiude al suo interno energie latenti in grado di modificare la nostra fiducia nel futuro e la nostra prospettiva di felicità in un periodo storico in cui il disorientamento sembra prendere il sopravvento. Viviamo in un’epoca di cambiamento, in cui, per la prima volta, la natura inizia ad essere percepita come qualcosa di fondamentalmente integrato a noi e alle nostre città. Per capire in quale direzione orientare il nostro pensiero abbiamo chiesto a uno dei più importanti studi di architettura in Italia e nel mondo di raccontare la sua esperienza e di condividere la sua visione.”

“Ringraziamo Antonio Citterio, Patricia Viel, lo studio ACPV, e tutti gli ospiti che hanno prestato le proprie idee in questo viaggio,” aggiunge Federico Biasin, regista, “per averci fatto capire come la cura del progetto, qualunque esso sia, vada proiettata verso un domani funzionale a un cambiamento consapevole, collaborativo e inclusivo e non solo compressa nella morsa delle frenesie di oggi.”

Si potrà noleggiare, sempre su Nexo+, a € 7,99.