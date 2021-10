Sonogiove debutta con il singolo “Aquilone”

Fuori su tutte le piattaforme digitali “Aquilone”, il singolo d’esordio di sonogiove, nome d’arte di Giovanni Casadei, cantante classe ’95 di Rimini

Dopo la recente esperienza a Deejay On Stage, Giovanni Casadei in arte sonogiove pubblica oggi venerdì 1 ottobre per Formica Dischi il primo singolo del suo nuovo progetto musicale dal titolo Aquilone. Un pezzo indie-pop dalle sfumature lo-fi che vede la produzione di Alberto Melloni e che ci parla dell’immortale concetto d’amore.

“Hai visto se il mio aquilone verde è volato sotto il ponte? […] Se lo vuoi superare senza problemi, se lo vuoi può volare oltre le chiavi nel fiume'”

La location che mi sono immaginato è il classico ponte “teenager'”

dove si lanciano i lucchetti nell’acqua per promettersi amore a vicenda.

“Mello mi ha portato a casa sua che è gigante

e mi ha promesso che potevo farlo volare”

Il mio aquilone l’ho fatto volare da casa di Mello (Alberto Melloni)

e per sbaglio si è fermato sotto questo famoso ponte

e una forza gravitazionale lo tirava giù verso l’acqua, quindi verso l’amore.

(sonogiove)

BIO:

sonogiove è Giovanni Casadei, classe ’95, di Rimini. Il progetto è nato nell’effettivo nel 2020. Giovanni ha già un progetto sotto un altro nome, all’attivo da anni che lo ha portato ad avere il proprio piccolo bagaglio di esperienza. Da un anno si cimenta invece in questo progetto totalmente in italiano, basato sull’uso della chitarra classica arpeggiata, mischiando indie, pop, e lo-fi. È seguito dal produttore di Riccione Alberto Melloni. A ottobre 2021 esce col suo primo singolo con Formica Dischi. Recentemente ha partecipato a Deejay On Stage (Radio Deejay), essendo uno dei 40 artisti selezionati che si è esibito a Riccione. sonogiove ha l’esigenza di parlare con le sue canzoni, di comunicare cio che pensa e che vive, in chiave pop agrodolce. Aquilone è il suo primo singolo e parla del concetto di amore presente in ogni persona, e anche se si prova a schivarlo o a sorpassarlo, una forza gravitazionale tira la persona verso questo concetto.