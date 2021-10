“Museum Of Dreams” è il nuovo singolo dei Landart

I Landart online con il nuovo singolo “Museum of Dreams” che anticipa l’album: il brano è online su tutte le piattaforme digitali

Museum of dreams è il secondo singolo che anticipa l’imminente uscita del primo album dei LANDART. Esce per Dischi Soviet Studio. Dopo l’esperienza con i Sarah Schuster, le sorelle Dal Zotto tornano a suonare insieme, anche se in realtà non hanno mai smesso. LANDART è il nome, dalle sfumature romantiche, del nuovo gruppo avviato da Daniela (voce e chitarra) ed Eleonora (chitarra), assieme a Davide Bregolato (batteria) e Giorgio Manzato (basso).

“Si informano i sigg.ri visitatori che il Museo dei Sogni sta per chiudere. Siete pregati di recarvi presso l’uscita, se avete perso la strada i custodi sapranno indicarvi il percorso e se avete raccolto qualche sogno durante la vista, siete pregati di lasciarli negli apposti contenitori in ingresso”.

Ascolta MUSEUM OF DREAMS qui: https://bfan.link/museum-of-dreams

Guarda il video di MUSEUM OF DREAMS qui: https://youtu.be/XRh8fY8bp-k