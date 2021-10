Lorenzo Zurzolo e Gaia Weiss testimonial di Persol

Framed by Persol: Lorenzo Zurzolo protagonista della campagna insieme alla giovane attrice Francese Gaïa Weiss

Una nuova esclusiva capsule, simbolo di un legame unico con il mondo del cinema, celebra insieme alla relativa campagna il ruolo da protagonista di Persol dentro e fuori dallo schermo: è in arrivo Framed by Persol.

Rivisitando gli iconici modelli Persol indossati da intere generazioni di star, nove inedite proposte da sole e da vista incorniciano il carattere di una giovane promessa del cinema Italiano: Lorenzo Zurzolo – protagonista della campagna insieme alla giovane attrice Francese Gaïa Weiss.

Con una serie di mini clip della durata di 15 secondi l’una, Lorenzo interpreta scene emblematiche tratte dall’iconico film degli anni ’80 Cocktail con protagonista Tom Cruise, riproponendole dal punto di vista rigorosamente Framed by Persol. E in tutto questo Persol si inserisce in ogni scena con estrema naturalezza, e quando si parla di cinema Persol è da sempre un’autorità, perché offre una visione degli eventi da prospettive inaspettate, con uno stile iconico.

Spontanei e avvincenti, entrambi i cortometraggi sono stati sviluppati con l’idea di lavorare sul piano concettuale come su quello figurativo. Giocando con i contrasti stilistici e temporali, ma anche con un design raffinato e una luce naturale, esprimono l’attitudine disinvolta di Persol con un’immediatezza che colpisce, mentre gli oggetti di scena attentamente selezionati creano discrete allusioni a film cult del passato. Il lavorio creativo della cinepresa alterna schermo diviso, frame singoli o primi piani per cogliere le diverse angolazioni di ogni montatura e gli sguardi degli attori che la indossano, e che la interpretano.

Per quanto riguarda l’identità della collezione Framed by Persol, l’ispirazione cinematografica viene rimarcata da iscrizioni dedicate sull’asta e bobine metalliche sui terminali che aggiungono un tocco esclusivo a ogni montatura in acetato, mentre una palette simbolica – fatta di intramontabile nero o rosso vellutato traslucido – richiama le classiche poltrone del cinema e il glamour patinato delle première. Infine, la confezione dedicata assicura lo status di VIP anche al packaging.

Accomodatevi in sala e seguiteci in questo viaggio nel mondo del cinema: Framed by Persol, ciak si gira.

Il protagonista: Lorenzo Zurzolo

“Per come la vedo io, Persol coglie la vera essenza di un attore, conferendo a ogni suo sguardo un carattere inconfondibile, sfumature attentamente studiate e uno stile assolutamente naturale. In un perfetto equilibrio tra design classico e carisma, ogni montatura ha la propria personalità, con l’inconfondibile attitudine Persol: così, in qualsiasi modo decidi di indossarla, riesce a raccontare una storia. Ed è proprio questo a fare di Persol la scelta ideale per il mondo del cinema.”

Giovane, ambizioso e incredibilmente carismatico, Lorenzo Zurzolo non è certo estraneo alle luci della ribalta. Nato a Roma nel primo anno del nuovo millennio, ha debuttato a teatro a soli 14 anni, per poi approdare poco dopo sul grande e sul piccolo schermo. Da allora non si è mai fermato: dai riconoscimenti per le sue apparizioni in produzioni cinematografiche italiane – come il Nastro d’Argento e il Premio Kinéo – ai ruoli da protagonista in serie TV tra le più seguite, la prolifica carriera di Lorenzo gli è valsa l’apprezzamento della critica in Italia e all’estero, e per il futuro non ha alcuna intenzione di farsi da parte. Nella nuova campagna Framed by Persol, gioca con tre scene tratte dal blockbuster degli anni ’80 Cocktail, reinterpretando il personaggio cult di Tom Cruise con un approccio fresco, una cadenza italiana e un fascino irresistibile.

La collezione:

Mixando forme moderatamente audaci, linee ammorbidite e silhouette geometriche, la collezione Framed by Persol coglie lo sguardo dello stile cinematografico da ogni possibile angolazione.

Assecondando tutti i generi con modelli sia unisex sia molto definiti nella loro mascolinità o femminilità, la gamma esprime il carattere multisfaccettato della vita contemporanea, così come il cinema ne riflette lo spirito culturale. Completano l’opera l’intensa palette, le esclusive iscrizioni sull’asta, i terminali in stile bobina e il packaging personalizzato, che esaltano il fascino da intenditori di ogni modello Framed by Persol.