G20 a Roma: Biden da Papa Francesco e Mattarella

G20, il presidente americano Joe Biden e la first lady in Vaticano per incontrare Papa Francesco. Poi salirà al Colle da Mattarella

Oggi il presidente americano Joe Biden e la first lady Jill Biden saranno ricevuti in udienza da Papa Francesco, alle ore 12. La notizia, diffusa prima dalla Casa Bianca, è stata confermata in questi giorni dalla Sala Stampa della Santa Sede, che come di consueto non fornisce alcuna indiscrezione né anticipazione rispetto ai temi dell’udienza, in programma proprio alla vigilia del vertice del G20 in programma a Roma il 30 e 31 ottobre.

Secondo quanto si legge in una nota della Casa Bianca, nell’agenda dell’incontro troverà posto la proposta di collaborare su temi quali “il rispetto della dignità umana, la fine della pandemia da Covid-19, la lotta alla crisi climatica e la cura dei poveri”. Biden è il secondo presidente cattolico nella storia degli Stati Uniti ad essere ricevuto dal Papa, dopo John Fitzgerald Kennedy, ma ha già incontrato Papa Francesco quando era vicepresidente nel 2016, dopo una conferenza in Vaticano sulle cellule staminali.

Dopo l’udienza con il Papa, spiega la Dire (www.dire.it), Biden sarà ricevuto in udienza al Quirinale dal presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. Il presidente americano parteciperà al G20 prima di recarsi a Glasgow, dove l’1 e il 2 novembre prenderà parte alla Cop26, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.