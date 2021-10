Dermatite atopica: benefici dopo 2 anni con tralokinumab

Nuovi risultati mostrano miglioramenti importanti dopo due anni di terapia continuativa con tralokinumab nei pazienti adulti con dermatite atopica da moderata a grave

Annunciati i risultati che mostrano che dopo due anni di terapia continuativa con tralokinumab, i pazienti adulti con dermatite atopica da moderata a grave hanno mantenuto il miglioramento dei segni e sintomi, della gravità del prurito, e disturbi nel sonno. I risultati sono stati condivisi nel corso di una presentazione al 30° Congresso Virtuale 2021 dell’Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia (EADV).

L’analisi ad interim ha esaminato la terapia continuativa con tralokinumab, nonché la capacità di recuperare la risposta dopo la sospensione e la ripresa col farmaco.

“La dermatite atopica è una malattia debilitante che può causare forte prurito e disagio per decenni. Il nostro obiettivo come clinici è quello di ricercare nuove opzioni terapeutiche che offrano risultati significativi nel tempo per i nostri pazienti”, ha affermato Andrew Blauvelt, MD, MBA, Presidente dell’Oregon Medical Research Center a Portland, Oregon, e Coordinatore internazionale dello studio ECZTEND. “I dati presentati all’EADV sono molto incoraggianti, perché hanno dimostrato che i pazienti trattati con tralokinumab hanno mantenuto il miglioramento dei segni e sintomi della dermatite atopica per diversi anni”.

L’efficacia a lungo termine è stata verificata in pazienti (n=345) che per due anni sono stati trattati con tralokinumab, questo periodo comprende le 52 settimane degli studi clinici iniziali di Fase 3 (ECZTRA 1 e 2) e le 56 settimane nello studio ECZTEND.

I pazienti sono stati suddivisi in tre coorti in base al periodo di tempo tra la loro ultima dose di tralokinumab negli studi clinici precedenti e la loro prima dose in ECZTEND. Si definisce terapia continuativa quella con un intervallo ≤5 settimane tra l’ultima dose negli studi precedenti e la prima dose in ECZTEND (n=126), si definisce terapia interrotta quella in cui l’intervallo era tra 6-15 settimane (n=133) e si definisce un completo washout dalla terapia quando l’intervallo era >15 settimane (n= 86).

I pazienti che hanno ricevuto una terapia continuativa con tralokinumab hanno riportato un elevato controllo a lungo termine dei segni e dei sintomi della dermatite atopica, come dimostrato dal miglioramento mediano dell’Eczema Area and Severity Index (EASI) del 92,7% rispetto alla baseline dello studio precedente.

Anche il mantenimento del miglioramento sugli esiti riportati dai pazienti, come la gravità del prurito e i disturbi del sonno, è stato dimostrato dopo due anni. I pazienti hanno riportato un miglioramento nel peggior punteggio settimanale della Numeric Rating Scale (NRS) per il prurito mediano, passando da prurito grave (7,9 su 10) in fase di baseline negli studi precedenti a prurito lieve (3 su 10) dopo due anni di trattamento.

Dopo due anni di trattamento, i pazienti hanno anche riportato un miglioramento mediano nei disturbi del sonno, passando da una scarsa qualità del sonno (7,1 su 10) nella baseline degli studi precedenti a lievi disturbi del sonno (1 su 10) in ECZTEND.

Nel corso degli studi precedenti, i pazienti avevano registrato il loro prurito e i disturbi del sonno su base giornaliera ed è stata usata la media settimanale dei punteggi. Nel corso di ECZTEND sono stati riportati i peggiori risultati in termini di gravità del prurito e dei disturbi del sonno della settimana precedente.

Per i pazienti che hanno avuto un washout completo di tralokinumab (>15 settimane) tra lo studio principale e l’ingresso in ECZTEND, il miglioramento mediano dell’EASI al baseline rispetto allo studio principale è passato dall’88,0% al 68,6%. Dopo la ripresa della terapia con tralokinumab, il miglioramento EASI mediano equivalente alla risposta a un anno nello studio precedente è stato riottenuto entro 12 settimane.

Anche la sicurezza della terapia con tralokinumab è stata valutata in questa analisi ad interim e i risultati sono stati coerenti con quanto riportato negli studi i controllati con placebo.

Inoltre, LEO Pharma ha presentato un’analisi ad interim dei casi di COVID-19 e delle vaccinazioni SARS-CoV-2 durante la terapia con tralokinumab in pazienti con dermatite atopica da moderata a grave coinvolti nello studio ECZTEND.

Tralokinumab

Tralokinumab è un anticorpo monoclonale umano sviluppato per neutralizzare in modo specifico la citochina IL-13, che svolge un ruolo chiave nel guidare il processo immunitario alla base dei segni e dei sintomi della dermatite atopica. Tralokinumab si lega specificamente alla citochina IL-13 con elevata affinità, prevenendo così l’interazione con le subunità del recettore IL-13 α1 e α2 (IL-13Rα1 e IL-13Rα2). Tralokinumab è stato approvato in sede di commissione europea per i pazienti adulti affetti da dermatite atopica da moderata a grave in Europa e dalla Medicines & Healthcare products Regulatory Agency in Gran Bretagna nel giugno 2021. Ulteriori processi di approvazione sono in corso con altriin tutto il mondo.

ECZTEND – Studio clinico di estensione a lungo termine (LTE)

ECZTEND è uno studio di estensione di fase 3, a lungo termine (5 anni), in aperto, a braccio singolo, per valutare la sicurezza e l’efficacia di tralokinumab in pazienti con dermatite atopica che hanno partecipato ai precedenti studi in monoterapia con tralokinumab (ECZTRA 1 ed ECZTRA 2), allo studio sulla terapia combinata tralokinumab con TCS (ECZTRA 3), allo studio sull’interazione farmaco-farmaco (DDI) (ECZTRA 4), allo studio sul vaccino (ECZTRA 5), allo studio sugli adolescenti (ECZTRA 6), sulla ciclosporina orale (ECZTRA 7), allo studio sulla terapia combinata tralokinumab con TCS in soggetti giapponesi (ECZTRA 8) e allo studio sulla funzionalità della barriera cutanea in monoterapia con tralokinumab (TraSki). Ai pazienti è stato concesso di accedere allo studio ECZTEND dopo aver completato lo studio principale indipendentemente dalla loro risposta terapeutica o dal fatto che fossero statti trattati con Tralokinumab o Placebo.

Gli studi clinici ECZTRA

ECZTRA 1 ed ECZTRA 2 (studi ECZema TRAlokinumab n. 1 e 2) sono stati studi clinici randomizzati, in doppio cieco, controllati con placebo, multinazionali della durata di 52 settimane, che hanno coinvolto rispettivamente 802 e 794 pazienti adulti per valutare l’efficacia e la sicurezza di tralokinumab (300 mg) in monoterapia negli adulti con dermatite atopica da moderata a grave, candidati alla terapia sistemica.