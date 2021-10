Celo a Roma per la finale nazionale del Tour Music Fest

La cantante palermitana Celeste De Lisi, in arte Celo, vola a Roma per la finale nazionale del Tour Music Fest 2021: si esibirà il 29 ottobre 2021 al Crossroads – Live Club

La cantante palermitana Celeste De Lisi, in arte Celo, vola a Roma per la finale nazionale del Tour Music Fest 2021, il festival europeo della musica emergente, presieduto da Mogol. Il traguardo raggiunto da Celo è davvero importante considerando gli oltre 20.000 tra artisti e band partecipanti.

Per Celo, la fase finale del Tour Music Fest si terrà il 29 ottobre 2021 a Roma presso il Crossroads – Live Club, in cui Celo affronterà l’ultima sfida per arrivare a calcare il palco della finalissima del prossimo 14 novembre.

Attuale, creativa ma soprattutto talentuosa: con la sua determinazione, sensibilità vocale e musicale, la giovane cantautrice palermitana, dopo un percorso durato 6 mesi, è riuscita a conquistare la commissione artistica del Tour Music Fest – The European Music Contest e ad aggiudicarsi un posto per le fasi finali della manifestazione che quest’anno giunge alla XIII edizione.

Durante le finali nazionali, Celo avrà l’onere e l’onore di rappresentare la propria città in un contesto in cui andranno in scena le performance degli artisti finalisti del TMF provenienti da tutte le regioni d’Italia per un vero e proprio Live Music Show, dove la musica del futuro prende vita. Negli anni passati molti artisti del calibro di Mahmood, Ermal Meta, Federica Abbate e molti altri, sono passati da emergenti proprio da questo evento.

Celo ha convinto la giuria del Tour Music Fest con il suo approccio vocalmente maturo, dimostrando una capacità decisamente rara di saper giocare con la musica, la voce ed il suono, qualità sicuramente utili per rincorrere il sogno di vincere i premi in palio come un tour europeo, una borsa di studio presso Berklee – College of Music di Boston e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro da investire nella propria musica.

Celo, dopo l’ultima prova alle Finali Nazionali, potrebbe esibirsi al cospetto dei presidenti di giuria Mogol e Kara Dioguardi (ex giurata di American Idol, cantautrice di livello mondiale e autrice per Pink, Demi Lovato, Laura Pausini e Ricky Martin), di Massimo Varini, Dj Morales e dei rappresentanti di Berklee – College Of Music.

Celo, in questi mesi, è uscita con diversi singoli, con la collaborazione di Jacopo Ratini e prodotti, missati da Jacopo Mariotti, con il mastering a cura di Alessandro Di Nunzio: “Ricordati di me” (guarda video), “Grazie a Celo” (guarda video) , “Come sei” (guarda video) , Lo Racconterei (guarda video) e “Tango” (guarda video)

BIOGRAFIA

Nata e cresciuta a Palermo, Celeste De Lisi, in arte Celo, inizia a studiare canto nel 2006 nelle più importanti accademie musicali palermitane. Partecipa a diversi concorsi come il “Premio Filippo Alotta” e il “57° Festival di Castrocaro”, arrivando alle semifinali nazionali. Fa parte del quartetto polifonico “CUPido” con il quale, nel 2014, attira l’attenzione del programma televisivo Italia’s Got Talent, grazie allo spettacolo coreografico di Cupsong accompagnato dalle 4 voci a cappella. Passa alle semifinali con i “4” sì della giuria formata da Luciana Littizzetto, Claudio Bisio, Nina Zilli e Frank Matano, con la presentazione di Vanessa Incontrada. Con lo stesso si esibisce in diversi locali viene ospitata al Teatro Savio di Palermo per l’apertura di uno spettacolo televisivo TRM. Nel 2016 inizia la collaborazione con DjTaz e interpreta due brani, un inedito “From N.Y. to L.A” e un remake degli anni ’80 di Luther Vandross “Never too much”. Continua nel 2018 con lo stesso interpretando un altro inedito “Tell me baby”, con un featuring dell’artista belga MG-The Artist. Nel 2018 continua a formarsi facendo parte dell’Accademia Spettacolo Italia di Roma. Nel 2019 continua il suo percorso di studio e artistico presso l’Accademia romana Fenice Academy of Arts, seguita da maestri del calibro di Fulvio Tomaino, Marco Biaggioli, Fabio Di Cocco, Jacopo Ratini, Stefano Calabrese, grazie alla quale affina la sua personalità artistica e dà vita ad un nuovo progetto: il suo primo singolo, “Ricordati di me”. Nel frattempo, sempre per il suo incessante e instancabile desiderio di esprimersi in musica, nel settembre 2019 mette su un duo acustico, voce e chitarra (Vittorio Chiparo), con il quale interpreta un repertorio musicale black, soul e pop. Nel giugno 2020 esce “Ricordati di me”, primo step che porterà ad altri singoli e all’album e ad ottobre “Grazie al Celo”

Instagram: https://www.instagram.com/celestecelodelisi/

Facebook: https://www.facebook.com/celestecelodelisi

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxAJMG-J__7EOVC-CU0xSWA?view_as=subscriber

Sito: https://www.celestedelisi.com/