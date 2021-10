Turismo in Umbria: a Montone torna la Festa del Bosco

lo storico borgo diuno dei Borghi più Belli d’Italiauna delle più suggestive e autentiche iniziative d’autunno in Umbria.

La Festa del Bosco è una tradizione per la gente del luogo, come tradizione è che gli artigiani dell’enogastronomia e gli artigiani del saper fare, vadano ad occupare ed accendere le luci delle vecchie cantine che si affacciano nelle piazzette e nei vicoli del borgo.

Da 37 anni Montone, borgo nascosto tra le colline ed i boschi della Valle del Carpina, celebra i frutti del bosco e del sottobosco, le castagne, i funghi, i tartufi e gli altri prodotti. L’evento è da sempre anche l’occasione per dare visibilità ai pochi artigiani veri, rimasti sparsi nei territori limitrofi, che espongono quindi prodotti unici e rari, fatti a mano, come un tempo: ricami, oggetti in ferro battuto e in legno intarsiato, ceramiche d’artista e di artigiano; un vero censimento e giacimento di piccole aziende di produzione locale.

Durante le giornate di evento verranno presentati dei prodotti e produttori particolari: il Pastore di Montone, pastore sardo trasferitosi negli anni 60 in Umbria, i produttori di salumi da filiera locale, di marmellate, di mieli, di olio e.v.o. della rara varietà “Gentile da Montone” e di Vinosanto da Uve Affumicate dell’Alta Valle del Tevere, Presidio Slow Food.

Collateralmente alla mostra mercato, durante i quattro giorni, oltre alle degustazioni dei prodotti del bosco e del sottobosco, non mancheranno le visite guidate, le passeggiate a piedi e a cavallo nei boschi, le mostre fotografiche e le esposizioni personali.

La valorizzazione delle produzioni autoctone da salvaguardare

Importanti momenti verranno rivolti alla salvaguardia delle piccole produzioni di alta qualità, con: incontri dedicati alla “Riscoperta della monocultivar autoctona “La Gentile di Montone” con degustazioni di olio e.v.o. monocultivar Gentile di Montone, una varietà in via di estinzione (convegno domenica 31 ottobre ore 11.00); degustazioni di Vinosanto da Uve Affumicate dell’Alta Valle del Tevere, oggi Presidio Slow Food, prodotto delle tante piccole vigne che circondano le case dei contadini, famiglie che hanno conservato botti anche centenarie e lievito madre tramandato dagli avi e che continuano a produrre vinosanto affumicato, principalmente per il suo valore affettivo. Un approfondimento sarà inoltre dedicato ai frutti antichi ed alla tutela della biodiversità. Accompagnati da Isabella Dalla Ragione della Fondazione Archeologia Arborea, il progetto di ricerca di antiche varietà di frutta locali, culminato in una “Collezione Frutteto” che si trova nei pressi di Montone, sarà possibile scoprire come lo studio delle opere d’arte Rinascimentali abbia aiutato i ricercatori nell’identificazione di antiche varietà di frutta e specie arboree autoctone, che in alcuni casi sono poi state recuperate e coltivate affinché non si perdessero.

Le iniziative per bambini

Tante le proposte dedicate ai più piccoli alla “Festa del Bosco”: dai giocolieri e trampolieri in strada, agli spettacoli con le bolle di sapone, dalle letture animate e proiezioni di corti per ragazzi a cura di Umbria Film Festival, agli spettacoli di marionette “Giacomino ed il fagiolo Magico” (sabato 30 ottobre ore 16.00) e “Cappuccetto Rosso” (lunedì 1° novembre ore 16.00) a cura di Tieffeu – Teatro di Figura Umbro, allo spettacolo di teatro ragazzi vincitore del Premio Scenario Infanzia 2017 dal titolo “Da dove guardi il Mondo?” di e con Valentina Dal Mas (Domenica 31 ottobre ore 16.30 e ore 19.00).

Le Street Band e la minirassegna di Rock Indipendente

Ogni giorno diverse street band come La Banda degli Onesti, I Casabei, Gli Sbandati, la Griphus Dixie Band e la P-Funking Band, formazione umbra ormai nota in tutta Italia per l’esuberanza ed il carattere travolgente delle sue esibizioni, animeranno le vie del centro storico. Spazio al rock indipendente sarà dato con una minirassegna curata dall’etichetta To Lose La Track presso la Chiesa di Santa Caterina: venerdì 29 ottobre alle ore 21.00 si esibiranno il cantautore francese Mike Noegraf + Tommaso Gavioli; sabato 30 ottobre alle ore 19.00 protagonista il punk local hero Carassio (all’anagrafe Luca Fiorucci); per finire domenica 31 ottobre alle ore 19.00 Bart, leader e frontman dei Cosmetic, ci proporrà la musica della sua band in chiave acustica.

Da segnalare infine per sabato 30 ottobre “IN(K) The Wood” la performance di disegno dal vivo degli artisti del collettivo “Becoming X” che produrranno opere su legno che andranno poi ad animare i boschi che circondano il borgo di Montone in una sorta di percorso di Land Art; mentre per domenica 31 ottobre alle ore 19.30 “Luci nel cielo di Montone” il suggestivo spettacolo notturno con i droni che grazie alle luci colorate produrranno figure nel cielo sopra il borgo di Montone.

La Festa del Bosco è promossa con il contributo del Gal Alta Umbria PAL 2014-2020 “Umbria Lasciati Sorprendere” e si inserisce nell’ambito degli eventi del progetto “MONTONE Agroalimentare: Maggiori Opportunità e Novità per il Turismo, l’Occupabilità e Nuovi Eventi in ambito Agroalimentare” progetto finanziato dal PSR per l’Umbria 2014/2020, intervento 16.7.1.