Software: Personio raccoglie nuovi finanziamenti

Personio raccoglie nuovi finanziamenti raggiungendo una valutazione di $6,3miliardi e lancia la nuova categoria di software People Workflow Automation

Personio, la principale società europea di software HR per le piccole e medie imprese, ha annunciato oggi People Workflow Automation, una nuova categoria di software. Le PMI saranno ora in grado di trasformare i processi manuali e frammentati delle risorse umane in flussi di lavoro automatizzati che si estendono all’intera organizzazione e a tutte le sue applicazioni, favorendo la velocità organizzativa ed evitando rischiosi ritardi e opportunità mancate. Grazie alla propria vision e a questa nuova categoria di software, Personio ha raccolto pre-emptive funding di Serie E pari a 270 milioni di dollari, che portano il valore della società a 6,3 miliardi di dollari.

Il finanziamento di serie E si aggiunge alle riserve significative generate dall’ultimo round di finanziamento ottenuto da Personio nel gennaio 2021 e porta la raccolta complessiva a oltre 500 milioni di dollari. L’investimento consente a Personio di sviluppare i propri prodotti, dando vita alla categoria People Workflow Automation e di continuare ad attuare la propria strategia orientata al lungo termine, focalizzata sulle esigenze dei suoi clienti.

L’ultimo round di finanziamento è stato guidato da Greenoaks Capital Partners, con la partecipazione di Altimeter e Alkeon Capital. Questi tre fondi sono uniti dalla loro strategia che prevede l’investimento in aziende leader di categoria attraverso il loro percorso sia pubblico che privato nel lungo termine. Il loro portfolio includone molte importanti società di software come UiPath, Hubspot, Stripe e Snowflake. Anche gli attuali investitori di Personio – Index Ventures, Accel, Meritech, Lightspeed, Northzone e Global Founders Capital – hanno rinnovato il supporto all’azienda, sottolineando la forza della visione di Personio e il suo eccezionale percorso di crescita.

Hanno Renner, co-fondatore e CEO Personio, ha dichiarato: “Questo investimento evidenzia la continua e rapida crescita del business e l’immenso potenziale di mercato, ma anche la fiducia nella nostra visione HR-Tech per il futuro. Anche se considero questo finanziamento una pietra miliare importante, siamo ancora all’inizio del nostro viaggio. Ora vogliamo aiutare i team delle risorse umane ad andare oltre le risorse umane. Il lancio della categoria di software People Workflow Automation è un grande passo avanti lungo questo percorso, al servizio della risorsa più importante di qualsiasi azienda: le sue persone. Siamo entusiasti di vedere le PMI europee crescere anche grazie all’utilizzo di queste tecnologie”.

Neil Mehta, fondatore e socio amministratore di Greenoaks, ha dichiarato: “Sebbene le piccole imprese siano la spina dorsale dell’economia europea, per troppo tempo non hanno avuto un adeguato livello di servizio e sono state trascurate dalle organizzazioni precedenti. Personio democratizza le capacità aziendali e offre un cambiamento radicale nella produttività, semplificando i flussi di lavoro delle risorse umane durante l’intero ciclo di vita aziendale dei dipendenti.

“Siamo fortunati ad essere partner di molte delle principali aziende tecnologiche private nel mondo e sono fiducioso che il team di Personio abbia appena iniziato la sua missione. Il lancio della categoria di software People Workflow Automation offrirà ancora più valore alle aziende di tutta Europa. Siamo orgogliosi di unirci a Personio in questa emozionante fase del loro viaggio e ci auguriamo di essere loro partner per molti anni a venire”.

Le aziende di tutte le dimensioni si sono affrettate a ricorrere alla tecnologia digitale in reazione alla pandemia, con le PMI che ora utilizzano una media di oltre 40 applicazioni, molte delle quali poggiano su dati o si riferiscono a processi intrinseci delle risorse umane. Le grandi aziende possono mitigare l’impatto delle applicazioni frammentate combinando prodotti di una varietà di società di software (come Workday, ServiceNow e Uipath) con risorse e consulenze IT interne per creare un’automazione del flusso di lavoro personalizzata. Al contrario, la maggior parte delle PMI non dispone delle risorse, delle competenze tecniche o di una tecnologia adeguata a costruire dei flussi di lavoro automatizzati.

Questa frammentazione dei processi e delle applicazioni porta a perdite di tempo, a ritardi e a opportunità mancate sia per i datori di lavoro che per i dipendenti. Ad esempio, un’azienda può perdere un talento se il responsabile delle assunzioni non è in grado di emettere rapidamente un contratto a un potenziale dipendente. Allo stesso modo, un’azienda potrebbe essere a rischio di violazione dei propri dati se un dipendente la lascia e il team IT non revoca tempestivamente e manualmente i suoi accessi alle varie applicazioni.

People Workflow Automation risolve questo problema automatizzando i processi delle risorse umane in tutte le applicazioni e i team di un’organizzazione. Modifiche come termine di contratto, cambi di ruolo, promozioni, cambi di sede e richieste di congedo per malattia si verificano frequentemente in qualsiasi organizzazione. Ciascuno attiva un flusso di lavoro che Personio può aiutare a semplificare, evitando quegli sconvenienti ritardi che portano a opportunità mancate, e rendendo anche tempo disponibile per altre attività dei team delle risorse umane, dei manager e dei dipendenti. I team delle risorse umane possono gestire facilmente problemi che in passato avrebbero comportato attività manuali richiedendo la collaborazione di più uffici.

Katarina Berg, CHRO di Spotify e membro del consiglio di amministrazione di Personio, ha dichiarato: “I team delle risorse umane sono stati messi sotto pressione dalla necessità di lavorare con vari strumenti, diversi dipartimenti e molteplici stakeholder per troppo tempo. In Spotify abbiamo la possibilità di costruire le nostre piattaforme per mitigare questi problemi, ma le controparti delle risorse umane nelle PMI non hanno le risorse per fare altrettanto. L’automazione del flusso di lavoro delle persone democratizza un’importante tendenza tecnologica che avrà un impatto significativo e consentirà alle risorse umane di andare oltre le risorse umane. È uno sviluppo fantastico per il settore”.

Insieme al lancio della nuova categoria di prodotto, Personio ha rilasciato oggi diverse nuove funzionalità che consentiranno ai suoi clienti di beneficiare dell’automazione del flusso di lavoro. Tra queste l’integrazione di piattaforme di collaborazione in team come Slack e MS Teams, integrazioni con provider di gestione delle identità come Okta o MS Azure Active Directory, nonché un hub di flussi di lavoro in cui gli addetti alle risorse umane possono supervisionare lo stato e i ritardi di tutti i loro flussi di lavoro.