“QuasiMai” è il nuovo singolo di Galil3o

Galil3o torna sulla scena musicale con il nuovo singolo intitolato “QuasiMai” e disponibile online sulle piattaforme streaming

Si intitola “QuasiMai” il nuovo singolo di Galil3o, disponibile da questa notte su tutte le piattaforme digitali. Una canzone pop, ricca di groove, dedicata alla tranquillità che fa paura, al bisogno di tenere tutto sotto controllo, agli sbalzi di umore, alle aspettative fuori posto.

“QuasiMai” è un inno alla nostra imperfezione, all’essere troppo piccoli, a volte, per contenere tutto. Soprattutto quando la felicità, i traguardi, le relazioni ci sfuggono di mano. Allora pensiamo che tutto debba svanire, che la serenità non accada e, se il mondo crolla, non c’è nulla che possiamo afferrare. Lì si inserisce quel “Quasi”, tra un Natale e un Capodanno del cuore, che cambia ogni cosa, s’infrange sui pensieri e smantella le nostre convinzioni.

Il brano, scritto da Galil3o, è stato arrangiato e prodotto da Luigi Di Chiappari e Andrea Guastadisegni, e masterizzato da Matteo Gabbianelli (kuTso).

GALIL3O PARLA DI “QuasiMai”

I viaggi, come le mostre e molte relazioni, non durano per sempre… e la lista potrebbe essere davvero copiosa! Le persone, come le opere, ti affascinano, ti catturano, ti ammaliano, per poi lasciarti con sensazioni bellissime, qualche volta per poi lasciarti e basta… Quanto vorrei fosse tutto perfetto, che il tempo si fermasse. Invece spesso se si ferma è per ripartire. E alle volte non si ferma proprio. Se ci penso è un po’ come il Natale ed il Capodanno, grandi aspettative per modesti risultati, non sempre… quasi mai?

GALIL3O | BIOGRAFIA Francesco Galioto, in arte Galil3o, è un cantautore romano garbato, elegante e inquieto al punto giusto. Sa parlare di emozioni complesse, ma alla fine strappa sempre un sorriso. Dopo l’esperienza con la band FSH (Premio Pigro 2010 e tra i 60 finalisti di Sanremo Giovani 2012), debutta artisticamente nel 2015, con un concerto in apertura al Rino Gaetano Day, a cui segue un secondo nel 2016. Conquista definitivamente il cuore del nuovo pubblico nel 2018, quando vince lo Spaghetti Unplugged Festival e pubblica il suo primo singolo “Parte di me”. Nello stesso anno esce “La prospettiva”, che presenta in anteprima al Le Mura (sold-out). Nel 2019 apre il live di Jimmy Ingrassia a Roma, sale sul podio del Marmo Music Match, dove si aggiudica il terzo posto, si esibisce al MEI – Meeting degli indipendenti di Faenza e pubblica due singoli: “Termini”, che supererà i 55.000 mila ascolti su Spotify, e “Sola”. Nel 2020 inizia un nuovo importante percorso in studio, che porta alla pubblicazione, nel 2021, dei singoli “Viaggiare leggeri”, Francesco (esci tutte le sere)” e “QuasiMai”. I brani faranno parte del suo primo album solista, previsto per novembre 2021.