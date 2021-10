I Circo di Vetro online con “Senza Rete”

Si intitola “Senza Rete” il nuovo singolo dei Circo di Vetro: il brano è in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme streaming

“Senza Rete” è il nuovo singolo della band milanese Circo di Vetro. Il brano rispecchia la natura del gruppo, che vanta molteplici influenze nel proprio sound. Qui prevale una scrittura pop-rock, ma sono presenti anche elementi più tipici dell’alternative-rock, come le chitarre distorte, piene e avvolgenti presenti nei ritornelli.

“Senza Rete è un brano che descrive quei momenti di riflessione e di insicurezza che precedono una decisione difficile, nei quali al protagonista, per quanto preparato, sembra mancare quel passo necessario al salto nel vuoto – Senza Rete, appunto”.

Il videoclip realizzato da Gianmaria Palombo per il brano, vuole rispecchiarne appieno il messaggio chiave che la band ha voluto veicolare in maniera intima ed empatica:

Una storia da seguire all’inizio alla fine, nella quale i risvolti potrebbero rivelarsi inaspettati. Il protagonista dovrà scegliere fra la propria comfort zone e un salto nel vuoto per raggiungere ciò che realmente desidera.

Il progetto “Circo di Vetro” nasce da cinque amici, già coinvolti nella band Reapers, e che hanno scelto di aprire un nuovo capitolo in cerca di nuove sonorità.

Le influenze spaziano dall’alternative rock al progressive, passando per un pop di matrice ’80 ed elementi di musica classica. Nel 2017 il gruppo registra il primo singolo inedito “Io sono qua”. Nel 2020 la band firma un contratto con la società di management “Sorry Mom”.

Nel corso di marzo 2021 il gruppo pubblica con la suddetta Sorry Mom una cover del brano “La Cura” di Franco Battiato, seguita, a settembre 2021, dal primo inedito intitolato “Senza Rete”.