Dario Margeli online con “Sono quel bambino”

Dario Margeli torna sulla scena musicale con il nuovo singolo intitolato “Sono quel bambino”: il brano è disponibile online

Quando siamo bambini e ancora non conosciamo i problemi della vita, non abbiamo paura del futuro. La canzone “Sono quel bambino” di Dario Margeli vuole farci ricordare quella sensazione di libertà dalla paura.

l puro sé è ancora lì quando cresciamo. È solo coperto dalle nostre brutte esperienze. La canzone vuole aiutare l’ascoltatore a raggiungere la luce della coscienza.

La musica di “Sono quel bambino” è nello stile della musica conosciuta come Synthwave, simile a canzoni popolari come “Nightcall” di Kavinsky e musica per videogiochi ascoltata in giochi come “Grand Theft Auto”. La musica è ballabile, veloce e ha vibrazioni allegre. I molti strati di sintetizzatori sono suonati dal musicista Francisco Villafuerte che ha creato un’atmosfera futurista. Ha accattivanti linee di sintetizzatore melodico per l’arrangiamento. Dario Margeli che ha scritto la musica ei testi, di solito fa registrazioni orientate alla chitarra. Per questo motivo la melodia che ha creato per questa canzone mantiene la canzone connessa con la sensibilità dell’indie rock. Ricordiamo che Battiato usava anche i sintetizzatori pur riuscendo comunque a fare appello agli appassionati del rock. Fa venire voglia all’ascoltatore di cantare la canzone perché ha degli agganci melodici accattivanti.

Ascolto Spotify:

https://open.spotify.com/track/557jBqyETf7SSrRVZo4DbN

C’è il Lyric Video della canzone su YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=8PzD47_WNWE