Previsioni meteo 27 ottobre 2021: ultime piogge sulla Sicilia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 27 ottobre 2021: condizioni di tempo stabile sulle regioni del Nord e del Centro Italia, migliora anche in Calabria

Il ciclone mediterraneo che da alcuni giorni sta flagellando Sicilia e Calabria si sta spostando in queste ore verso Est, con le piogge che allentano la presa su queste aree della Penisola. Nella giornata di oggi avremo infatti condizioni meteo all’insegna della stabilità su tutto il Nord e il Centro, mentre il maltempo insisterà ancora sulla Sicilia, dove l’allerta resta elevata.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’ultimo weekend di ottobre dovrebbe iniziare, se confermato nelle prossime ore, con una goccia fredda in quota proprio sull’Italia. Condizioni meteo che saranno però solo localmente instabili e temperature in linea o poco sotto alle medie del periodo. Nella giornata di Domenica la situazione sinottica potrebbe vedere un robusto anticiclone tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale contrapposto ad un vivace flusso atlantico con un profondo minimo di bassa pressione tra Isole Britanniche e Francia. Entro il giorno di Ognissanti questo potrebbe portare un peggioramento meteo in Italia con piogge ad iniziare dal Centro-Nord.

Intanto per oggi, mercoledì 27 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni ovunque. Al pomeriggio nessuna variazione attesa con sole prevalente su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli stellati e qualche velatura in arrivo in Romagna.

Al Centro al mattino tempo asciutto con qualche nube tra Lazio e Abruzzo e sereno altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e qualche velatura in transito.

In Toscana giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sulle coste e sulle zone interne sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di tempo stabile con cieli sereni e qualche velatura in transito.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge intense e temporali in Sicilia, locali pioviggini in Molise, asciutto altrove con nuvolosità variabile, maggiori aperture in Sardegna. Al pomeriggio ancora maltempo in Sicilia; variabilità asciutta altrove. In serata piogge sparse sulla Sicilia, asciutto con cieli poco nuvolosi altrove.

In Calabria molte nubi irregolari in mattinata e poi anche nel pomeriggio su tutti i settori, ma senza fenomeni associati; in serata il tempo si manterrà asciutto sull’intera regione con maggiori aperture.

Temperature minime in calo al Centro-Sud e Isole Maggiori, stabili o in lieve aumento al Nord; massime stazionarie o in lieve aumento da Nord a Sud, in calo sulle Isole maggiori.

