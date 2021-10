Emil Spada online con il singolo “Gabbie d’oro”

Fuori su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Emil Spada intitolato “Gabbie d’oro”: il brano è anche in rotazione radiofonica

Emil Spada torna in radio e negli stores con il suo nuovo singolo “Gabbie d’oro”, un brano che, utilizzando linee melodiche e arrangiamenti contemporanei, vuol porre in evidenza la superficialità nella ricerca esasperata dell’apparire, del voler essere al centro dell’attenzione a tutti i costi, dello status symbol.

Caratterizzato da un lungo solo di Sax, “Gabbie d’oro” nasce dall’unione di ascolti musicali eterogenei e dal bisogno di comunicare al prossimo che la strada più difficile è sempre quella che, se compiuta con logica, riesce a regalare più soddisfazioni e probabilmente più serenità.

L’intenzione è quella di legare musica e parole non solo a livello strutturale, ma anche nel significante, ecco perché si è pensato ad un lungo solo di Sax, frutto anch’esso di una precisa scelta, in un momento in cui gli assoli nell’ambito musicale sono diventati quasi un ricordo. L’inciso è espressione di quell’urlo di disperazione che teniamo chiuso nelle nostre menti; rappresentarlo con una linea vocale senza parole, ispirata dai classici di Morricone, è sembrata la scelta più giusta.

Anche il video (https://www.youtube.com/watch?v=7HkKEJz3WrA) vuol portare sullo schermo l’immagine della commercialità: una ragazza che è “schiava” della società e dei suoi modelli, ma che lo è solo per essere accettata, non per propria volontà. Astrid Toh ha saputo calarsi perfettamente nel ruolo non semplice, con grande dedizione e professionalità, sottolineata anche nel sapiente montaggio di chi ha curato la regia, Milo Barbieri, che ha colto e rappresentato perfettamente le idee della sceneggiatura elaborata dallo stesso Emil.

http://www.emilspada.it

https://www.instagram.com/emilspada/

https://www.facebook.com/spadaemil

https://www.facebook.com/emil.spada

https://www.youtube.com/c/EmilSpadaOfficial