Concerti: spostate le date di dicembre dei Måneskin

Posticipate al 2022 le doppie date di Milano e Roma dei Måneskin, previste a dicembre 2021: ecco le informazioni per i biglietti e il calendario aggiornato

A causa della situazione attuale, Vivo Concerti comunica che sono posticipate al 2022 le doppie date di Milano e Roma dei Måneskin, previste a dicembre 2021.

Il concerto previsto a Milano (Assago, Mediolanum Forum) il 18 dicembre è riprogrammato per mercoledì 23 marzo 2022, mentre quello del 19 dicembre è riprogrammato per martedì 5 aprile 2022. Le due date di Roma (Palazzo dello Sport) previste inizialmente per il 14 e 15 dicembre sono riprogrammate per martedì 12 e mercoledì 13 aprile 2022.

Con oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno debuttato questo weekend alla posizione #24 della Classifica Global di Spotify con “MAMMAMIA”, il singolo pubblicato l’8 ottobre, segnando il più alto debutto in classifica fra le nuove uscite e il più alto di sempre per la band. Torneranno a infiammare il pubblico con il “LOUD KIDS ON TOUR”, sedici date tutte sold out previste per i mesi di febbraio e marzo 2022, che li vedrà esibirsi nelle più importanti città d’Europa. Faranno poi ritorno sui palchi italiani, dove i Måneskin si esibiranno per la prima volta nei principali palazzetti in tredici date, anch’esse tutte sold out, a partire da marzo 2022, a cui si aggiunge il concerto evento di sabato 9 luglio 2022 nel simbolo di Roma per eccellenza: il Circo Massimo, un evento realizzato in collaborazione con Rock In Roma (www.rockinroma.com).

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date.

CALENDARIO AGGIORNATO

Domenica 20 marzo 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena – SOLD OUT

Martedì 22 marzo 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Mercoledì 23 marzo 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT recupero del 18 dicembre 2021

Sabato 26 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope – SOLD OUT

Domenica 27 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope – SOLD OUT

Giovedì 31 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Venerdì 1 aprile 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Domenica 3 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour – SOLD OUT

Martedì 5 aprile 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT recupero del 19 dicembre 2021

Venerdì 8 aprile 2022 || Bari @ PalaFlorio – SOLD OUT

Martedì 12 aprile 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT recupero del 14 dicembre 2021

Mercoledì 13 aprile 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT recupero del 15 dicembre 2021

Sabato 23 aprile 2022 || Verona @ Arena di Verona – SOLD OUT

Sabato 9 luglio 2022 || Roma @ Circo Massimo

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Chi non intende usufruire del biglietto già acquistato, come da normativa ha tempo fino all’11 novembre per presentare su www.ticketone.it, un’istanza di rimborso alla quale corrisponderà l’emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto.

In alternativa, è sempre possibile rivendere il proprio titolo d’ingresso su Fansale.it, il mercato ticketOne per lo scambio di biglietti