Chiusdino torna ad ospitare gare di rally

I rallies tornano a Chiusdino dopo oltre venti anni. Un luogo “magico” per ogni appassionato delle corse su strada, un nome che evoca immagini degli anni ruggenti del rallismo mondiale e che in questo 2021 viene riproposto grazie a Jolly Racing Team, a Laserprom 015 e grazie anche allo stimolo arrivato dall’Amministrazione Comunale di Chiusdino, che proprio con un evento motoristico che va a rispolverare la grande storia sportiva vuole dare un incentivo all’immagine del territorio.

Ecco che nasce il 1° Rally di Chiusdino, in programma per il 20-21 novembre il quale prevede due prove speciali da ripetere tre volte, nel dettaglio quella celebre di Chiusdino, che va a riproporre il celebre tornante “con il terrazzino” divenuto un’icona mondiale, un simbolo per tutti gli appassionati ed addetti ai lavori che si interessano di rally.

Saranno due, le prove in programma: a quella di Chiusdino (Km. 6,400) sarà affiancata un’altra classica del rallismo toscano, quella di Montieri (Km. 5,300), nella cui zona verranno organizzati i riordinamenti, mentre il service area sarà nella zona industriale di Valpiana. Le due prove saranno disputate tre volte: la distanza competitiva è di 35,100 chilometri sui totali 234,890.

Aperte le iscrizioni, con chiusura mercoledì 10 novembre.

