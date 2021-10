Occhiali: la musicista Arca, nome d’arte della diva Alejandra Ghersi Rodriguez, presenta la sua rivisitazione cult dei Ray-Ban Aviator

Ray-Ban Studios dà il benvenuto a una nuova, audace artista: Arca presenta la sua rivisitazione cult degli Aviator.

Abbattendo continuamente i confini dell’universo pop, la diva sperimentale Alejandra Ghersi Rodriguez – in arte Arca – ha creato una nuova entusiasmante storia per l’icona delle icone, racchiudendo il proprio talento poliedrico in una versione personalizzata degli originali Aviator, composta da pelle e metallo.

Dirompente, pionieristica, forse addirittura profetica, l’arte di Arca dipana le complessità trasversali del gender con un approccio rivoluzionario all’espressione, incarnando il coraggio di sfidare tutti i limiti con uno stile originale – proprio come fa da sempre Ray-Ban.

Molto più di una posa, la sua visione irriverente del mondo musicale segna un cambio di prospettiva, dove l’alleanza con i Ray-Ban Aviator permette di tracciare nuove rotte in un universo di creatività fuori dagli schemi. Nel 2021 questa traiettoria ha portato l’enigmatica identità underground di Arca nel gotha della musica, grazie alle nomination ai GLAAD Media Awards come Outstanding Breakthrough Music Artist, ai GRAMMY nella categoria Best Dance/Electronic Album, ai Latin GRAMMY per l’album del 2020 KiCk i e ai Libera Awards per la migliore performance live.

Nata in Venezuela e cresciuta negli Stati Uniti, Arca rifiuta da sempre l’idea di essere definita da un’unica etichetta. Cantautrice, compositrice, produttrice, DJ e visual artist, il suo talento è rappresentativo del mondo non binario: un mix mutante di categorie all’avanguardia, individuali e collettive, che spazia dall’intelligent dance all’industrial hip hop, da performance live cervellotiche a drop elettronici e mixtape digitali, dall’intelligenza artificiale a un’umanità estrema. Puntando a esaltare i contrasti audaci, le sue collaborazioni con dominatori delle classifiche quali Björk e Kanye West, Frank Ocean e FKA twigs, esplorano e amplificano continuamente l’animo individualistico dell’inclusione collettiva.

Ed è proprio questo il tema centrale dell’esclusiva collaborazione Arca X Ray-Ban Studios. Rendendo omaggio alla sua natura contraddittoria, Arca ha creato un romanticismo dark apposta per Ray-Ban, attingendo a quei concetti di poli opposti e attrazioni irresistibili che tanto la affascinano. È una somma di emozioni, di orrore e adorazione, che alimenta la sua mutante fiducia nell’amore in netto contrasto con l’odio e la paura, il tutto incastonato nell’autentico design degli Aviator.

Rivisitando l’iconica silhouette metallica a goccia con un formato oversize, Arca aggiunge un inconfondibile tocco scenografico con il parasudore in pelle lucida e le lenti fotocromatiche cangianti, oppure a specchio, su due opzioni cromatiche rigorosamente tinta unita che catturano ogni tonalità tra il nero e il bianco: Vortex e Regenerator. Ma non è tutto, perché il packaging ideato dall’artista è altrettanto accattivante: la custodia di vernice nera e il foglietto dedicato vengono forniti in una scatola argentata con effetto specchio rotto, e il tutto sfoggia l’inconfondibile firma dell’artista – ARCA – in stile pittura gocciolante abbinata all’impronta di un bacio nel rosso più rosso che c’è, in omaggio al suo album The Reddest Ruby.

Per questa esclusiva, la musicista anticonvenzionale Arca ricontestualizza gli Aviator, confermandone lo stile senza tempo ma aumentandone l’energia, la spettacolarità e il fascino con il potere degli opposti. Bianco e nero, orrore e romanticismo. Scegli la classica montatura argento con dettagli in pelle bianca lucida, abbinata a lenti fotocromatiche grigie. Oppure la montatura nera con dettagli in pelle nera lucida, abbinata ad accattivanti lenti nere.

Nero e bianco. Orrore e romanticismo. Ancestrali e futuristici. I due modelli tinta unita rappresentano e ridefiniscono i poli opposti nel quadro dei fenomeni fisici. Disponibili solo 200 paia per colore su Ray-Ban.com.