Indagine francese: le etichette sono poco veritiere

Troppe etichette alimentari non sono veritiere o affidabili: è quanto emerge da due studi realizzati da Greenpeace France/WWF France e Basic, e da UFC-Que Choisir

In base a due analisi pubblicate l’una da Greenpeace France, WWF France e Basic, l’altra da UFC-Que Choisir le etichette mostrano grandi divari tra le promesse e la realtà: troppo spesso i marchi di qualità, le etichette e le procedure alimentari che dovrebbero dare garanzie ai consumatori in termini di origine dei prodotti, conservazione dell’ambiente o del territorio, non garantiscono realmente quanto percepito dai consumatori.

Mentre le etichette rimangono per i consumatori il principale canale di informazione sui prodotti che acquistano, le associazioni hanno studiato l’affidabilità e gli impatti di queste etichette e gli approcci per determinare se possono veramente costituire punti di riferimento rilevanti per guidare gli acquisti.

L’UFC-Que Choisir, associazione che difende i diritti dei consumatori nelle controversie contro le società e promuove politiche pubbliche che rafforzano i diritti dei consumatori, ha fatto eseguire un’analisi del disciplinare per 8 formaggi a denominazione di origine protetta (Dop): contrariamente alle promesse di territorialità per la Dop, i risultati mostrano in realtà che una parte significativa dei prodotti studiati non dovrebbe beneficiare di etichette ufficiali, perché hanno poche differenze con le produzioni industriali.

Per parte loro, Greenpeace France, Wwwf France e Basic hanno condotto uno studio per valutare la sostenibilità di diversi approcci alimentari utilizzando una griglia di analisi innovativa e sistemica. Sulla base di una sostanziale revisione della letteratura, lo studio combina l’analisi delle specifiche e degli studi di impatto, con una serie di dati derivanti da interviste con leader di processo ed esperti di sistemi alimentari. Lo studio mostra che molti approcci dietetici hanno benefici socioeconomici e ambientali diversi dalle intenzioni dichiarate.

Greenpeace France, UFC-Que Choisir e Wwwf France chiedono alle autorità pubbliche di condizionare il sostegno pubblico all’impatto degli approcci e non alle intenzioni dichiarate, sostenendo iniziative di miglioramento. E chiedono di rivedere la gestione della segnaletica ufficiale ampliando la rappresentanza della società civile nello sviluppo e nella gestione dei marchi.