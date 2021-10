I cinghiali a Roma entrano anche in tribunale

A Roma i cinghiali invadono anche il tribunale: hanno raggiunto l’esterno della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio

I cinghiali questa mattina hanno raggiunto l’esterno della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio, a Roma. Il gruppo di cinque esemplari è stato immortalato da un automobilista di passaggio, raggiungendo l’ingresso del tribunale, non proseguendo oltre il varco di controllo. Dopo alcuni minuti, gli animali si sono allontanati, in direzione di via Romeo Romei, altra zona in cui pochi giorni era già stata segnalata la loro presenza.

L’autore dello scatto, l’avvocato Lino Forciniti, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) sul proprio profilo Facebook ha commentato ironicamente: “Piazzale Clodio. Tribunale penale di Roma. Cinghiali appena assolti con formula piena!”.