Gli Otto x Otto online con il brano “Yang”

Gli Otto x Otto tornano con il nuovo singolo “Yang”: il brano prodotto da Simone Sproccati disponibile sulle piattaforme digitali

Fuori sulle piattaforme streaming e digitali “YANG” il nuovo singolo degli otto x otto. YANG è un brano personale che parla di quel tipo di complementarietà che fa stare bene. Parla di quella diversità radicale che finisce per essere più un’uguaglianza. Lo Yin e lo Yang contengono entrambi, al loro interno, una parte del loro opposto, quindi alla fine diventano quasi la stessa entità.

YANG è un brano che nasce qualche mese fa grazie alla collaborazione con il produttore e autore Simone Sproccati.

“Per scrivere questo pezzo ci siamo guardati dentro e abbiamo analizzato cosa rappresenta uno per l’altro e abbiamo deciso di spiegare, con una canzone, come ci sentiamo: diametralmente opposti ma in fondo un po’ simili”. Avevamo inviato a Simone Sproccati delle demo semplici piano e voce e lui ci ha restituito una pre produzione totalmente inaspettata, un mood azzeccato, delle sonorità indie pop che ci appartenevano a pieno”.

Il brano arriva dopo i buoni riscontri del singolo “SOLl ” inserito anche nelle playlist editoriali di Amazon Music e trasmesso in rotazione su Rai Radio 2 Indie.

“Con SOLI avevamo detto che non ci eravamo fan delle canzoni d’amore, che era stato un caso il fatto di aver scritto una canzone così…..quasi un anno dopo ci siamo ricascati!“

Il progetto nasce all’inizio del 2019 dalla volontà di sperimentare sonorità diverse rispetto ai classicismi tipici dello studio in Conservatorio, dove Anna e Andrea si sono conosciuti ed entrati subito in sintonia, diventando una coppia anche nella musica oltre che nella vita.

Con “SOLI” è iniziato il vero progetto OTTO x OTTO. È stato un singolo che ha permesso al duo Veronese di farsi conoscere attirando l’attenzione e l’approvazione di molti. Il brano è entrato in rotazione in diverse radio tra cui Rai Radio 2 Indie.

Per il loro futuro artistico hanno iniziato una collaborazione con il produttore Simone Sproccati presso Kaneepa Studio di Michele Canova mantenendo la linea intrapresa con “SOLI” cercando di evolvere ed innovare per creare qualcosa di ancora poco sentito e che rispecchi a pieno il progetto OTTO x OTTO.

Gli OTTO x OTTO hanno avuto la possibilità di esibirsi live al circolo Ohibò di Milano e a Spaghetti Unplugged al Marmo di Roma prima dell’esibizione live di Gazzelle.