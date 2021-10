“Dante e le altre stelle” al Teatro Paisiello di Lecce

“Dante e le altre stelle”, saggio spettacolo, sarà in scena al Teatro Paisiello: appuntamento il 27 Ottobre 2021 alle ore 21

LYKAN, con il supporto del Teatro Pubblico Pugliese e Regione Puglia, nell’ambito del Fondo Speciale Cultura, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Lecce, presenta “Dante e le altre stelle”, saggio spettacolo in scena al Teatro Paisiello, il 27 Ottobre 2021 alle ore 21.

Un progetto inedito che si pone l’obiettivo di rievocare, attraverso un linguaggio teatrale, il percorso di Dante nell’Inferno, come momento più alto di dolore e consapevolezza verso la purificazione.

“Dante e le altre stelle”, interpretato da attori professionisti diplomati presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”: Roberta Azzarone, Irene Ciani, Domenico Luca, Lorenzo Parrotto, Giorgio Sales e Pavel Zelinskiy e diretto da Francesco Petruzzelli, rappresenta la conclusione di un percorso suddiviso in diverse fasi. Prima della messa in prova dello spettacolo la compagnia ha tenuto una fase laboratoriale all’interno del Liceo Statale Classico e Musicale “Giuseppe Palmieri” di Lecce con più di settanta studenti proponendo, attraverso il gioco teatrale, un approfondimento sulla prima cantica della Divina Commedia. La compagnia ha raccolto ottimi feedback, dagli insegnanti, ma soprattutto dagli studenti stessi. Alla fine del LAB, LYKAN ha deciso di coinvolgere i dieci studenti più meritevoli, che sono già entrati a far parte, insieme agli attori professionisti, della compagnia di “Dante e le altre stelle”.

Il teatro, attraverso la formazione, diventa sempre più un veicolo e uno strumento necessario per la diffusione e la condivisione culturale, grazie anche al coinvolgimento delle giovani generazioni.

“Non possiamo più prescindere dall’allargare i confini di ciò che noi chiamiamo teatro. Il teatro ha a che fare con la comunità, con la società, con le problematiche e le esigenze di tutti e, quindi, anche con le scuole: luoghi fondamentali dove si forgia e si “scolpisce” l’animo di chi un domani sarà protagonista della propria vita_ affermano gli attori della compagnia. “LYKAN ha un obiettivo preciso: coinvolgere e stimolare, attraverso il teatro, le persone, e le loro storie.”

Info, prenotazione e prevendite sul sito vivaticket.it e rivendite aderenti al circuito – infoline 3248608305

Mascherina e green pass obbligatori

Eventuali ultimi posti disponibili saranno venduti in botteghino dalle ore 19:00 la sera dello spettacolo