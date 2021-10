Philippe Leon lancia la Banda Leon

Philippe Leon, paroliere di artisti come Mina e Celentano, lancia il nuovo progetto Banda Leon: un insieme di artisti che si muovono con un unico corpo ma con due anime

Il Maestro Philippe Leon ha voluto dar vita ad un progetto che racchiude vari stili musicali, per continuare ad emozionare con le melodie più disparate.

Banda Leon è entourage di artisti provenienti dalle più svariate discipline artistiche e dei più svariati stili di ognuna di queste. Questo insieme di artisti che si muovono con un unico corpo ma con due anime: una pittorico-scultorea e l’altra musicale. Philippe Leon è uno di quegli artisti che non pone limiti alla fantasia, alla creatività, all’arte; motivo per cui ha deciso di continuare la sua avventura, nonostante il periodo di pandemia che abbiamo vissuto e, purtroppo, stiamo vivendo e da questo si estrae la forza e il coraggio del Maestro che continua a mettersi in gioco.

Biografia

Philippe Leon, paroliere di artisti come Mina e Celentano, ed è autore di altri grandi successi della musica italiana. Ora si apre a nuove sfide, non solo nell’ambito musicale, ma anche in campo artistico figurativo. Questo nuovo progetto prende il nome di “Banda Leon”.