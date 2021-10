Netflix annuncia la quarta stagione di “You”

Mentre ha preso il via in streaming la terza stagione di “You”, Netflix annuncia che il capitolo 4 della serie si farà

La terza stagione di You è arrivata su Netflix ma la piattaforma annuncia il prolungamento della storia interpretata da Penn Bagdley. La serie avrà una quarta stagione, in uscita “prossimamente” su questi schermi come suggerisce il video pubblicato sui canali social ufficiali.

Di cosa parlerà la terza stagione?

Cosa vedremo? La terza stagione di You come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ci mostrerà i personaggi provare a costruire una vita normale cercando di attenuare i loro impulsi. A mettere i bastoni tra le ruote una nuova donna, che abbiamo intravisto sul finale della scorsa stagione. In più, Joe è diventato papà del piccolo Harry ma gli orrori non sono affatto terminati.

