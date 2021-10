Moda sostenibile: Stella McCartney punta sul Mylo

Stella McCartney realizza una nuova linea di borse in Mylo, il nuovo materiale ecosostenibile ricavato dal micelio dei funghi

Alla Fashion Week di Parigi, Stella McCartney ha presentato, con una sfilata ‘in presenza’ nell’Espace Niemeyer e in diretta sui social, la sua nuova collezione per l’Estate 2022. La figlia dell’ex Beatles Sir Paul McCartney e paladina ‘rivoluzionaria’ della ecosostenibilità nella moda, si è presentata portando con sé un marchio della sua ‘vocazione ecologista’ ed introducendo largamente nella sua collezione una innovativa pelle tratta dai funghi.

Così molto ha puntato sulla borsa modello “Fryme” proposta come “la prima al mondo realizzata con la pelle di funghi”. L’indubbiamente innovativa bag lanciata dalla pioniera del lusso sostenibile è stata realizzata in Mylo, nuovo materiale della Bolt Threads: è una pelle vegetale, a base di micelio, l’apparato sotterraneo dei funghi. “Per miliardi di anni – si legge nel sito Bolt Threads – il micelio è cresciuto sotto i nostri piedi ed è servito come tessuto connettivo ecologico … che porta sostentamento a tutte le specie viventi ed è letteralmente il world wide web. Abbiamo sviluppato Mylo ingegnerizzando il micelio in un materiale che è tutto ciò che ami della pelle senza tutto ciò che non ti piace. Mylo è certificato a base biologica, il che significa che è composto da ingredienti prevalentemente rinnovabili che si possono trovare in natura. Morbida, elastica e meno dannosa per il pianeta: Mylo è un’alternativa sostenibile alla pelle che sarà disponibile al mondo attraverso i nostri partner del consorzio a partire dal 2022».

I colori dei funghi sono anche nella palette dell’intera collezione firmata da Stella McCartney: tante sfumature di verde, da toni acidi a quelli muschiati, rosso, arancio, lavanda, bianco e nero. Per quanto riguarda il tema, la designer ammette con i giornalisti di aver pensato dal Padiglione Italia all’Expo 2020 di Dubai, fatto con l’intervento di materiali sostenibili come bucce d’arancia, fondi di caffè e micelio di funghi.

«La collezione è un mix di sensualità e sportswear – spiega la stilista – a ridefinire il mio stile attraverso sensazioni di morbidezza. I pezzi seguono l’evoluzione del marchio, l’espansione della coscienza».