Manfredi Simonetti online con “L’Estate sta finendo”

Manfredi Simonetti online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo intitolato “L’Estate sta finendo” feat. Johnson Righeira

”L’Estate sta finendo” è il nuovo singolo del cantante e compositore Siculo-Milanese Manfredi Simonetti, cover del celebre brano anni ’80 dei Righeira.

L’estate non basta mai e, quando volge al termine, spesso si avverte quella nostalgia carica di ricordi che porta a desiderare di rivivere momenti dell’infanzia o dell’adolescenza.

In un momento dove tante cause esterne ci tengono distanti dagli occhi dei nostri cari e dei nostri amici, tutto quello che vogliamo è stare vicini per poter dire “sei mia” ad una persona speciale, magari un amore tenuto lontano a causa delle distanze.

Special guest del pezzo è proprio Johnson Righeira, che con la sua partecipazione ha reso unica una canzone già speciale.

Sulle note del singolo, è stato realizzato un videoclip ufficiale. Interpretato dai famosissimi YouTuber Giampytek e XMurry, il video si svolge dentro un centro commerciale chiuso dove, in un momento di silenzio, il brano entra a spezzare la monotonia dando la possibilità di lasciarsi andare e tornare bambini, per vedere il mondo da un nuovo punto di vista.

Manfredi Simonetti è un artista, cantante e compositore Siculo-Milanese che ha iniziato a pubblicare i suoi inediti a seguito del periodo di quarantena del 2020.

Conosciuto nel mondo del web per le sue collaborazioni con alcuni dei più importanti creator italiani, ha prodotto ed ideato alcune delle web serie più seguite su YouTube.

Musicalmente Pop, unisce i suoni dell’epoca d’oro musicale con quelli di oggi dando vita a sperimentazioni e contenuti unici.