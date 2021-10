L’Europa è nelle tue mani! Al via il concorso

Al via il concorso “L’Europa è nelle tue mani!” rivolto agli studenti e promosso dal ministero dell’Istruzione e il Dipartimento per le Politiche Europee

Il ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico – e il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri indicono il Concorso Nazionale ‘L’Europa è nelle tue mani!‘, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio nazionale. Il concorso è promosso nel quadro delle iniziative della Conferenza sul futuro per l’Europa che ha aperto un nuovo spazio di discussione con i cittadini per affrontare le sfide e le priorità dell’UE, e i giovani europei hanno un ruolo centrale nel plasmare il futuro del progetto dell’Unione.

Gli studenti dovranno realizzare un elaborato per rappresentare la loro visione dell’UE nell’ottica di chi è ‘nato europeo’ e desidera illustrare ai suoi coetanei le proprie idee in modo creativo. L’elaborato dovrà ispirarsi a uno dei nove temi della Conferenza (Cambiamento climatico e ambiente; Salute; Un’economia più forte, giustizia sociale e occupazione; L’UE nel mondo; Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza; Trasformazione digitale; Democrazia europea; Migrazione; Istruzione, cultura, gioventù e sport) e potrà essere presentato in power point, video o contenuto per i social media. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 15 febbraio 2022 secondo le modalità indicate nel bando del concorso, dove sono anche segnalati i materiali di approfondimento da consultare.