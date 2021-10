La moda va veloce: Replay stringe accordo con Usain Bolt

Replay ha annunciato un accordo di collaborazione con il velocista giamaicano recordman mondiale Usain Bolt, che sarà testimonial

Replay Spa di Asolo, in provincia di Treviso, marchio internazionale specializzato nel denim, ha annunciato un accordo di collaborazione con il velocista giamaicano recordman mondiale Usain Bolt.

L’accordo prevede, oltre alle consuete attività di visibilità in qualità di testimonial, anche la possibilità di creare una capsule collection con il doppio marchio Replay e Bolt. Con otto medaglie d’oro olimpiche, 11 nei campionati del mondo e tre record nei 100, nei 200 metri piani e nella staffetta 4×100, Bolt ha riscritto la storia dell’atletica.

«Sono orgoglioso – commenta Matteo Sinigaglia, ceo di Fashion Box spa – di poter accogliere il più grande di tutti i tempi nella famiglia Replay. La voglia di superare i propri limiti e creare nuovi standard di eccellenza sono valori che noi condividiamo con questa leggenda vivente».

Fondata nel 1981 e con sede ad Asolo, Fashion Box S.p.A. è da quasi 40 anni sinonimo di elevati standard nella produzione del denim. Commercializzato con i marchi REPLAY, REPLAY &SONS e WE ARE REPLAY, il Gruppo italiano crea, promuove e distribuisce abbigliamento casual, accessori e calzature per uomo, donna e bambino.

La compagine asolana vanta un legame sempre strettissimo con il mondo dello sport e con gli astri maggiori della costellazione sportiva: nel 2015 fu Neymar Jr., capitano della squadra nazionale di calcio brasiliana, a diventare ambasciatore nel mondo del marchio Replay, con un contratto di tre anni poi ulteriormente rinnovato per il triennio successivo.

Frattanto, nel 2019, Replay avvia una partnership di 4 anni come “Official Denim Partner” con il Paris Saint-Germain football club. Nel 2020, Neymar Jr. e Replay hanno lanciato un co-branding NJR | Replay Capsule Collection.

Al tempo stesso Replay firma un accordo di quattro anni con il leggendario team di rugby neozelandese degli All Blacks per diventare il loro “Partner ufficiale di abbigliamento formale e denim” e, ancora nel calcio europeo, un contratto di quattro anni con l’Ajax FC.