Il Teatro Spazio 18B riparte con una mini stagione

Riparte il Teatro Spazio 18B con una mini stagione da ottobre fino a capodanno. Un tris di aperitivi di stagione e la novità del SILENT THEATRE

La Compagnia dei Masnadieri è lieta di annunciare il ritorno sulle scene del Teatro Spazio 18B, con una mini-stagione che partirà dal mese di ottobre e si articolerà fino a capodanno. Un momento di condivisione per tornare a dare un segnale vivo ed innovativo, dopo il fermo di più di un anno dovuto alla pandemia da Covid-19. Un tris di APERITIVI DI STAGIONE che coinvolgeranno un pubblico di tutte le età. Curiosità di quest’anteprima sarà una coinvolgente e stuzzicante novità che renderà l’esperienza scenica ancora più immersiva per lo spettatore attraverso il nostro format SILENT THEATRE©.

Si inizia dal 26 ottobre con il contenitore Cronache Marziane a cura di Marzia Ercolani, che vedrà in scena dal 26 al 28 ottobre l’attrice Carla Carfagna con NIENTE-andantino tragicomico atto unico scritto e diretto da Marzia Ercolani che sarà protagonista dal 29 al 31 ottobre con INDISCIPLINATA- supercalifragilisticazzi, un atto unico brillante.I progetti sono prodotti da La Compagnia dei Masnadieri in collaborazione con Nayan Tara produzione e Atto Nomade Teatro. Matrocinati da Mujeres Nel Teatro.

Dall’11 al 28 novembre sarà la volta de IL BUNKER, testo inedito scritto da Massimo R. Beato e Federico Malvaldi e diretto da Jacopo Bezzi con Marco Bucci e Dora Macripò. Una storia che tratta, celato sotto un clima distopico post apocalittico, il tema dell’incapacità di relazionarsi nel mondo contemporaneo da parte delle nuove generazioni.

Dal 14 al 31 dicembre, con serata speciale a Capodanno doppia replica, debutta PARTITA A SCACCHI CON DELITTO, di Jacopo Bezzi con la regia di Massimo R. Beato, con Jacopo Bezzi, Monica Belardinelli, Simone Chiacchiararelli. Un giallo teatrale interattivo dove tutti sono i possibili sospettati. Il famoso detective Hercule Poisson, noto amico della giallista Agatha Christie e fedele ispiratore della figura del più noto Poirot, si troverà a risolvere un complesso e avvincente giallo deduttivo ad enigma, anche con l’aiuto del pubblico in sala, che si troverà immerso in un cluedo molto particolare. Tre personaggi molto diversi tra loro si alterneranno sulla scena sotto l’occhio vigile del detective chiamato a risolvere un intricato delitto.

SILENTTHEATRE©– Per un teatro visuale, immersivo, sonoro un format di Massimo Roberto Beato, Elisa Rocca e Jacopo Bezzi

Una nuova forma di teatro immersivo, una nuova esperienza per gli spettatori. Alcuni degli della stagione permetteranno al pubblico di immergersi, indossando delle speciali cuffie, in una straordinaria drammaturgia sonora composta di musiche, dialoghi segreti ed effetti audio binaurali. La partitura sonora sarà parte integrante della vicenda performata nello spazio scenico dagli attori la cui azione fisica e verbale, darà vita a un racconto visuale che integrandosi col racconto sonoro trasmesso dalle cuffie renderà l’esperienza per lo spettatore totalmente immersiva e unica.

Negli Aperitivi di Stagione questa originale e innovativa forma di interazione con il pubblico sarà applicata agli spettacoli IL BUNKER e PARTITA A SCACCHI CON DELITTO.

Dal 26 al 31 ottobre CRONACHE MARZIANE

Cronache Marziane è il contenitore monografico che ospiterà una settimana all’insegna della drammaturgia contemporanea e della scena femminile. Una settimana nella quale debuttano due progetti che portano la firma di Marzia Ercolani, attrice, autrice, regista, fondatrice di Atto Nomade Teatro, co-fondatrice di Mujeres Nel Teatro, autrice del blog INDISCIPLINATA.IT.

Dal 26 al 28 ottobre debutta “NIENTE – andantino tragicomico”, atto unico, scritto e diretto da Marzia Ercolani, interpretato magistralmente da Carla Carfagna, attrice e produttrice (Nayan Tara produzioni). “Una donna al centro di una vita che non le dà tregua, scandita dal tempo sociale che impazza. Doveri, oggetti, relazioni, affollano il suo spazio vitale. In un angolo di sogno, in un luogo intimo, ripercorre quella corsa perenne, quella guerra quotidiana, nella quale ha smarrito parti di sé. Rifiutando quel tutto che la accerchia, scandagliando il fondale, arrivando alle viscere, giù, giù, fino al letame, ritrova le chiavi della propria esistenza.” Il progetto ha vinto il concorso Le Cortigiana 2020 come miglior corto e debutterà nella forma completa e definitiva.

Dal 29 al 31 ottobre, INDISCIPLINATA-Supercalifragilisticazzi Assolo diretto e interpretato da Marzia Ercolani. La drammaturgia prende spunto da numerosi estratti del blog Indisciplinata denunciando e raccontando, con ironia e poesia, il percorso di evoluzione femminile, dal rapporto con il proprio corpo al complesso confronto con la società ancora profondamente patriarcale, dalle delicate e fragilissime questioni sentimentali ai faticosi e profondi intrecci familiari, in una funambolica ribellione alla compostezza e alla disciplina degli stereotipi femminili e maschili imposti dalla cultura imperante. “INDISCIPLINATA è uno spazio di libertà, una linguaccia alla perfezione, l’occhiolino al difetto. INDISCIPLINATA è unicità scompigliata. INDISCIPLINATA è una spinta a uscire da quel Paradiso che ci vuole brave, belle, ubbidienti. Ci hanno insegnato a mettere a posto? Ora mettiamo in disordine. E che ognuna di noi possa dire: Ho molto sogno arretrato. Ergo, supercalifragilisticazzi!”

I progetti sono prodotti da La Compagnia dei Masnadieri in collaborazione con Nayan Tara produzione e Atto Nomade Teatro. Matrocinati da Mujeres Nel Teatro.

Dall’11 al 28 novembre IL BUNKER

La Compagnia dei Masnadieri presenta lo spettacolo “IL BUNKER” testo inedito scritto da Massimo R. Beato e Federico Malvaldi e diretto da Jacopo Bezzi con Marco Bucci e Dora Macripò. Una storia che tratta, celato sotto un clima distopico post apocalittico, il tema dell’incapacità di relazionarsi nel mondo contemporaneo da parte delle nuove generazioni. Dopo una pioggia mortale che sconvolge gli equilibri sulla Terra, la protagonista femminile, Adele, si nasconde e si chiude in un “bunker” con il fratello Sasha di 8 anni. Li ritroviamo insieme dopo dieci anni di vita in solitudine. Il tema del rapporto tra fratello e sorella, il plagio psicologico e la manipolazione, nonché la sindrome di Stoccolma, ossia l’amore verso i propri carnefici, sono solo alcuni dei contenuti del testo, messo in scena con i due soli protagonisti persi nella solitudine del bunker. In pieno stile romanzo di formazione, seguendo l’evoluzione del personaggio maschile di Salvatore, detto Sasha, ormai diciottenne, il pubblico seguirà un percorso di crescita, di sviluppo del personaggio, soprattutto nel conflitto con la sorella.

Dal 14 al 31 dicembre PARTITA A SCACCHI CON DELITTO

Serata Speciale capodanno con doppia replica ore 19.00 con aperitivo, ore 21,30 con cena buffet.

Con la drammaturgia di Jacopo Bezzi, la regia di Massimo R. Beato, lo spettacolo vedrà in scena Jacopo Bezzi, Monica Belardinelli e Simone Chiacchiararelli.

Un giallo teatrale interattivo dove tutti sono i possibili sospettati. Il famoso detective Hercule Poisson, noto amico della giallista Agatha Christie e fedele ispiratore della figura del più noto Poirot, si troverà a risolvere un complesso e avvincente giallo deduttivo ad enigma, anche con l’aiuto del pubblico in sala, che si troverà immerso in un cluedo molto particolare. Tre personaggi molto diversi tra loro si alterneranno sulla scena sotto l’occhio vigile del detective chiamato a risolvere un intricato delitto. Chiamato d’urgenza nel cuore di una tempestosa notte del dicembre del 1930, Poisson si reca presso l’oscura dimora di Dragon House nel cuore delle campagne del Devonshire in Cornovaglia, e decide di indagare sull’accaduto, come in una vera e propria partita a scacchi con il delitto, con le poche armi che possiede: una spiccata propensione al pensiero logico, una grande curiosità e una conoscenza profonda del proprio piccolo mondo. D’altronde, ogni partita di scacchi non è forse un romanzo giallo in cui un Re viene assassinato, e bisogna capire come?

ORARIO SPETTACOLI dal giovedì al sabato ore 20.30 domenica ore 18.00

biglietto unico EURO 18,00 (inclusa tessera associativa) per gli spettacoli “Il bunker” e “Partita a scacchi con delitto”

biglietto intero EURO 18,00 (inclusa tessera associativa) biglietto ridotto EURO 13,00 (inclusa tessera associativa)

TEATRO SPAZIO 18B via Rosa Raimondi Garibaldi 18B, 00145 ROMA (zona Garbatella)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA TEL 06.92594210 WAPP 333.3305794