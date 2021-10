Guerra in Yemen: 10.000 bambini uccisi o mutilati

“Il conflitto nello Yemen ha appena raggiunto un altro vergognoso risultato: 10.000 bambini sono stati uccisi o mutilati dall’inizio dei combattimenti nel marzo 2015, vale a dire quattro bambini ogni giorno. Questi sono naturalmente solo i casi che l’ONU ha potuto verificare. Molti altri bambini morti e feriti non vengono registrati”. Lo ha dichiarato James Elder al Palazzo delle Nazioni a Ginevra, in seguito alla sua recente missione sul campo.

Alcuni numeri:

“Sono tornato da una missione sia nel nord che nel sud dello Yemen. Ho incontrato decine di bambini, molti sono stati di ispirazione; tutti sofferenti. Ho incontrato pediatri, insegnanti, infermieri – tutti hanno condiviso storie personali che riflettono quelle del loro paese: sono sull’orlo del collasso totale.

La crisi umanitaria dello Yemen – la peggiore al mondo – rappresenta una tragica convergenza di quattro minacce: un conflitto violento e protratto, devastazione economica, servizi distrutti per ogni sistema di supporto – ovvero salute, nutrizione, acqua e servizi igienico-sanitari, protezione e istruzione – e una risposta delle Nazioni Uniti criticamente sottofinanziata.

Agli attuali livelli di finanziamento, e senza la fine dei combattimenti, l’UNICEF non può raggiungere tutti questi bambini. Non c’è altro modo per dirlo – senza un maggiore sostegno internazionale, un numero maggiore di bambini – quelli che non hanno alcuna responsabilità per questa crisi – moriranno.

Eppure, l’UNICEF sta avendo un impatto: