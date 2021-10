Caso Open Arms: Meloni attacca Richard Gere

Fa discutere la testimonianza di Richard Gere al processo contro Matteo Salvini sul caso Open Arms. Per Giorgia Meloni, spiega la Dire (www.dire.it), il divo americano è in cerca di visibilità: “Ma quanto può essere credibile una Nazione nella quale si consente a un attore in cerca di visibilità di testimoniare contro un ex Ministro della Repubblica deridendo le nostre Istituzioni? Siamo veramente oltre il limite della decenza”, scrive su twitter.

Qualche giorno fa era stato il leader della Lega ad ironizzare sul teste: ”Allora noi convochiamo Checco Zalone o Lino Banfi!”. La star hollywoodiana, protagonista di ever green come ‘Pretty woman’ e ‘American gigolò’, nell’agosto del 2019 era salita sulla Open Arms, per aiutare i migranti bloccati da giorni a bordo dell’imbarcazione dell’Ong poco distante dal porto di Lampedusa, a seguito del non concesso via libera allo sbarco da parte dell’allora ministro dell’Interno Salvini. “Ho incontrato persone straordinarie, coraggiose, con storie terribili. Vengono dall’Inferno. Soprattutto le donne, sono state tutte vittime di stupro. Quelle persone sono trattate come oggetti, sono considerate profitto, denaro. Capite cosa significa?”, aveva dichiarato Gere.

Sul processo, alla Festa del Cinema di Roma il fondatore della Ong, Oscar Camps, durante la presentazione del film ‘Mediterraneo’ sulla nascita di ‘Open Arms’ ha dichiarato di aspettarsi ‘giustizia’. “Crediamo che fu inflitta una sofferenza non necessaria a moltissime persone per molti giorni. Questa sofferenza si sommava a percosse, fame, schiavitù e non era necessaria. Tanto meno per una campagna politica o elettorale”, le sue parole.

La rete non lascia cadere nel vuoto il commento della leader di Fratelli d’Italia, ed è subito pioggia di tweet a sostegno della star di Hollywood. “Del resto sto Richard Gere prima di Open Arms chi cavolo se lo filava?”, scrive un’utente. ‘Qui Richard Gere cerca visibilità’, cinquetta un secondo, postando una foto di .Ufficiale e gentiluomo’. ‘Certo sta sfruttando la situazione’, aggiunge un terzo allegando una foto di Gere a colloquio con Angela Merkel.