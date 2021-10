Stefano Delta torna con “Nuove galassie”

“Nuove galassie” è il nuovo singolo del cantautore milanese Stefano Delta: il brano è disponibile su tutte le piattaforme streaming

Dopo il successo di “Fake”, il giovane cantautore Stefano Delta è tornato con un nuovo singolo dal titolo “Nuove Galassie” (su etichetta Engine Records), scritto insieme a Paolo Barillari.

Si tratta di una canzone intimistica, che tocca nuovamente un tema popolare, ma che segna una nuova tappa del suo percorso di crescita artistica.

“Dopo una serie di collaborazioni con autori esterni, ho deciso di scrivere, di getto, un pezzo personale, che raccontasse di un amore in purezza. L’amore come piace a me e che, per dirla tutta, ho avuto la fortuna anche di trovare nella vita” – spiega l’artista.

Stefano Delta è anche tra i concorrenti della nuova stagione del talent “The Coach”, in onda su 7 Gold. Un’esperienza che si sta rivelando particolarmente preziosa per lui, nonostante avesse in precedenza qualche piccolo preconcetto: “Un tempo non ero un grande fan dei talent, ma poi mi sono reso conto che, in un momento così complicato per il mercato discografico, è fondamentale – per noi emergenti – qualsiasi sia il risultato, mettersi alla prova, soprattutto a livello mediatico. Così ho deciso di affrontare la sfida e devo dire che mi sono dovuto ricredere, anche perché condividendo la quotidianità – fatta di lezioni, ma anche di cene, risate e canzoni – con tanti altri giovani artisti come me, pieni di sogni e di grandi storie da raccontare, si sono create solide amicizie che mi auguro un giorno possano trasformarsi in collaborazioni”.

CHI È STEFANO DELTA

Stefano Delta, al secolo Stefano Calè, è nato il 25 aprile del 1991 a Milano, ma è cresciuto ad Ossona, nella provincia del capoluogo meneghino, in un’infanzia serena della quale la musica ha sempre fatto parte. È specialmente Claudio, il padre, a trasferire a Stefano questo amore viscerale e lo fa attraverso i suoi dischi in vinile, la sua chitarra, i tasti del suo vecchio pianoforte e la sua batteria. Già dai sei anni Stefano inizia dunque a prendere confidenza con le melodie studiando pianoforte, per poi proseguire anche con batteria e chitarra. Durante l’adolescenza fonda insieme agli amici Guido, Andrea e Gabriele i Fattore Delta. La band, specializzata in cover, conosce alti e bassi finché non si scioglie. A 25 anni Stefano inizia la sua carriera da solista e nel 2019 pubblica “Musa”, album d’esordio come solista, accompagnato da diverse date e dai primi videoclip. Il più visualizzato su Youtube è “Metti in pericolo il tuo amore”, singolo di punta tratto dal disco, che ottiene 250K di views.

Nel 2020 pubblica il singolo “Fake”, che ottiene un buon successo sia di critica che di pubblico.

STEFANO DELTA SUI SOCIAL

Facebook: https://www.facebook.com/StefanoDeltaOfficial

Instagram: https://www.instagram.com/stefano.delta.official/