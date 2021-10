La Winter Revolution parte da Bergamo

Parte da Bergamo la Winter Revolution, un nuovo format di spettacoli invernali sul modello delle grandi città del Nord Europa

Dopo il successo della stagione estiva, con oltre 100mila presenze e più di 12mila biglietti venduti per i 150 spettacoli organizzati, Rete Doc e Yollom lanciano a Bergamo la Winter Revolution, il nuovo palinsesto di eventi e concerti per la stagione invernale, ripartendo dai luoghi che hanno dato nuova vita alla città: lo Spazio Polaresco e Piazzale degli Alpini, due luoghi iconici del capoluogo lombardo.

L’Halloween Nerd Fest! inaugura la stagione allo Spazio Polaresco il 29 ottobre. In seguito al grande successo di pubblico al Bergamo Comics, che ha portato oltre 10mila persone a partecipare a laboratori e concerti a tema cartoon, alla Winter Revolution si replica con un weekend a tema horror. Tre giorni “da paura” con laboratori, cineforum e grandi concerti con la Spleen Orchestra, Rocky Horror Live e tanti altri ospiti.

Il progetto nasce ispirandosi al modello delle grandi città del Nord Europa, dove la vita cittadina all’aperto, fatta di eventi culturali, concerti e cene, non si ferma durante la stagione invernale e, nutrendosi dell’atmosfera dei luoghi, crea insieme alle realtà del territorio nuovi impulsi, a livello culturale ma anche economico, per la città intera.

L’intenzione è quindi di trasformare lo Spazio Polaresco in un luogo di incontro e di lavoro, creando spazi di co-working, utili a vivere la città nella quotidianità, e accessi a diversi servizi. Piazzale degli Alpini, invece, rimane una piazza aperta alla cultura e all’intrattenimento, per garantire, come accaduto nel corso dell’estate, spettacoli di qualità e un’offerta gastronomica di livello per tutta la cittadinanza e non solo.

“La proposta artistica e d’intrattenimento della Summer Revolution è stata vincente – afferma Demetrio Chiappa, presidente di Doc Servizi – e ha dato nuova vita allo Spazio Polaresco e a Piazzale degli Alpini. Per questo motivo abbiamo deciso di rilanciare con un nuovo palinsesto invernale, con l’obiettivo di creare un modello esportabile in altre città italiane e ripartire con nuovi spettacoli che facciano da traino a tutta la filiera musicale. Il modello a cui ci ispiriamo è quello delle grandi capitali del Nord Europa, dove gli spettacoli all’aperto proseguono anche durante la stagione invernale. Confidiamo che il pubblico bergamasco, che ha dato una grande risposta quest’estate in termini di partecipazione, possa godere ancora di questi spazi nel miglior modo possibile, ovvero divertendosi e vivendo la propria città in ogni periodo dell’anno. Inoltre, attraverso questi eventi, vogliamo dare un assaggio di quella che potrebbe essere Bergamo capitale della cultura 2023”.