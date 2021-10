La startup Builti vince il Premio Innovazione SMAU

Premio Innovazione Smau a Builti, società incubata da ART-ER che sviluppa soluzioni di valutazione sismica e sistemi di monitoraggio di opere pubbliche

È la startup bolognese Builti ad aver conquistato, per il terzo anno consecutivo, il Premio Innovazione Smau 2021. Il riconoscimento è stato assegnato nel corso di un evento all’interno della fiera dedicata all’innovazione, in cui Builti ha presentato FIBA (Fast Infrastructure and Building Assessment) con il caso della Città Metropolitana di Bologna per il progetto di co-innovazione finalizzato all’assessment di 1.400 ponti del territorio provinciale di Bologna. Con la soluzione FIBA, modulo Linee Guida Ponti, è possibile supportare il gestore delle infrastrutture stradali (ponti, viadotti e opere minori) nel comprendere, tramite una piattaforma software, la “classe di attenzione” sismica dell’opera secondo le linee guida ministeriali. In base ai risultati dell’analisi sarà possibile individuare per gli enti e i gestori privati la migliore azione da intraprendere a valle del risultato e delle criticità emerse.

Builti è una startup incubata da ART-ER presente a Smau nell’ambito di un progetto promosso da Regione Emilia-Romagna, Smau e ART-ER, nato con l’obiettivo di favorire la partecipazione di imprese innovative della regione al principale evento italiano sull’innovazione, con l’obiettivo di sviluppare relazioni commerciali e industriali.

Insieme a Builti sono presenti a Smau anche le startup: Pigro, Ermes-X, Neurality, Cubbit, VST, Pakpobox Europe e Cloudtec.