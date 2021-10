Fuori ora “F4ck”, il nuovo singolo di Daniel Cosmic

Disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Daniel Cosmic dal titolo “F4ck”

Daniel Cosmic fuori ora con F4ck su tutte le piattaforme digitali. Prodotto da Sedd

è un forte vaffanculo ai tutti quei rapporti tossici che ci fanno del male, ma che non riusciamo ad allontanare fino a che disinneschiamo tutti i nostri freni inibitori, fino ad eliminare un amore che ci droga e a tutte le nostre incertezze. Le parole del testo sono chiaramente di rottura con il passato, come fossero gli ultimi strascichi di un amore che è stato.

Usami

stringimi

Tanto le ore perse sanno di te

Scopami fammi a pezzi

Non m’importa più un cazzo di te.

Il connubbio di Daniel Cosmic e Sedd è una garanzia di suoni e testi che creano un mondo parallelo sempre più musicale e sempre più riconoscibile e con delle sonorità coeve al mondo latino.

F4ck è un modo per spazzare via i pensieri e per cantare sotto le note di un brano che ci vuole spronare ad allontanare gli spettri del passato.

