Covid: remdesivir riduce dell’87% il rischio ricovero

Remdesivir riduce dell’87% il rischio di ospedalizzazione nei pazienti ad alto rischio di COVID-19: lo ha comunicato Gilead Sciences

Gilead Sciences ha annunciato che remdesivir ha ridotto significativamente il rischio di ospedalizzazione o di morte per tutte le cause legate alla COVID-19 rispetto al placebo in pazienti non ospedalizzati ad alto rischio di progressione della malattia. I risultati dello studio di fase III PINETREE saranno presentati alla prossima conferenza IDWeek.

Lo studio è stato progettato per randomizzare 1264 pazienti non ospedalizzati con COVID-19 ad alto rischio di progressione della malattia per ricevere un trattamento con un corso di tre giorni di remdesivir per via endovenosa o placebo. Gilead ha poi deciso di interrompere lo studio in aprile, citando una “evoluzione del panorama della COVID-19 e il cambiamento delle esigenze dei pazienti”, con 584 partecipanti arruolati.

L’endpoint primario dello studio era il composito di COVID-19 ospedalizzazione o morte per tutte le cause entro il giorno 28, mentre l’endpoint composito di visite mediche a causa di COVID-19 o morte per tutte le cause entro il giorno 28 era un risultato secondario. Gilead ha notato che le comorbidità comuni nei partecipanti includevano obesità, ipertensione e diabete, mentre un terzo dei partecipanti aveva 60 anni o più.

“I farmaci antivirali forniscono il massimo beneficio quando sono usati all’inizio del decorso della malattia. La scorsa estate, i dati degli studi clinici hanno dimostrato il beneficio del remdesivir nei pazienti ospedalizzati con COVID-19, anche quando non necessitano ancora di ossigeno. Questi ultimi dati mostrano il potenziale di remdesivir per aiutare i pazienti ad alto rischio a guarire prima che si ammalino di più e a rimanere fuori dall’ospedale”, ha detto Robert L. Gottlieb, cardiologo e ricercatore principale al Baylor University Medical Center e Baylor Scott & White Research Institute. “Stiamo assistendo a un numero molto elevato di pazienti ricoverati a causa dell’aumento di nuove infezioni da COVID-19, con conseguente aumento della domanda di sistemi sanitari già sovraccarichi”. Remdesivir è un antivirale efficace per il trattamento dei pazienti ospedalizzati con COVID-19 e uno strumento essenziale per aiutare a ridurre la progressione della malattia”.

Riduzione dell’87% del rischio di ospedalizzazione e di morte

In un’analisi di 562 pazienti, remdesivir ha dimostrato una riduzione dell’87% del rischio per l’endpoint primario composito, mentre c’è stata una riduzione dell’81% del rischio per l’obiettivo secondario composito. L’azienda ha detto che nessun decesso è stato osservato in entrambi i bracci dello studio entro il giorno 28, aggiungendo che il profilo di sicurezza era simile tra remdesivir e placebo.

Joshua Hill, che presenterà i dati dello studio alla IDWeek, ha osservato che “il fatto che il farmaco venga somministrato a breve termine, solo per tre giorni, e poterlo prescrivere in una varietà di ambiti clinici e anche nelle case dei pazienti, penso che sia davvero emozionante”. Hill ha suggerito che la combinazione di remdesivir con trattamenti di anticorpi monoclonali, in particolare in quelli ad alto rischio, come i destinatari di trapianto, è “probabilmente parte del futuro” panorama di trattamento.

Gilead è in procinto di condividere i dati con le agenzie regolatorie. Remdesivir è attualmente autorizzato in un certo numero di paesi, compresi gli Stati Uniti, per adulti e pazienti pediatrici per il trattamento della COVID-19 che richiede il ricovero in ospedale.

Remdesivir è approvato o autorizzato per l’uso temporaneo in circa 50 paesi e il remdesivir generico, prodotto da licenziatari autorizzati da Gilead è fornito a 127 paesi a medio e basso reddito. Veklury e il remdesivir generico sono stati resi disponibili a più di sette milioni di pazienti in tutto il mondo. Il farmaco ha un’attività antivirale ad ampio spettro sia in vitro che in vivo in modelli animali contro molteplici patogeni virali emergenti, compresi Ebola, SARS, Marburg e MERS.