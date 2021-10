Caro bollette: i ministri dell’Energia dell’UE a confronto

“Per affrontare il caro bollette ci sarà il 26 ottobre una riunione straordinaria dei ministri dell’Energia Ue”. Lo ha annunciato nei giorni scorsi al question time alla Camera il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Il ministro ha ricordato che “ il Governo è intervenuto con due decreti d’urgenza , in particolar modo per salvaguardare dagli aumenti dei costi i soggetti più esposti e maggiormente vulnerabili ma, trattandosi di un fenomeno che riguarda l’intero sistema economico, è necessario affrontarlo in modo coordinato e urgente al livello europeo. In sede Ue si rappresenterà che sterilizzare gli aumenti per tutte le categorie produttive richiederà molte più risorse di quelle attualmente rese disponibili, esortando ad agire non solo sugli effetti dell’aumento dei costi dell’energia ma anche sulle cause”.