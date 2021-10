Berlusconi vuole il Quirinale: “Posso essere utile al Paese”

Berlusconi punta la Presidenza della Repubblica: “Sono ancora in campo, posso essere utile al mio Paese. Grazie a me l’Italia ha un sistema bipolare”

Silvio Berlusconi è in campo per ricoprire ruoli di responsabilità. “Penso che Silvio Berlusconi possa essere ancora utile al suo Paese e ai suoi concittadini, vista da quanta stima sono ancora circondato a livello europeo”, ha detto nel corso di un intervento telefonico al convegno organizzato a Saint Vincent dalla Fondazione Dc di Gianfranco Rotondi con il quotidiano La Discussione. “Vedremo cosa si potrà fare. Io non mi tirerò indietro e sono ancora qui in campo a mettermi con impegno e passione al lavoro per qualsiasi cosa possa giovare al nostro Paese”, ha aggiunto.

“GRAZIE A ME ITALIA SISTEMA BIPOLARE, VA PRESERVATO”

“Grazie alla mia discesa in campo, l’Italia ha un sistema bipolare. Io credo davvero che ancora oggi il bipolarismo sia un valore da preservare”, ha aggiunto Berlusconi come riferisce la Dire (www.dire.it). “Su questo non esistono divisioni né distinzioni possibili. Solo con un centro destra di cui sia chiara la connotazione cristiana, liberale, garantista, europeista, sarà possibile governare l’Italia a partire dal 2023, con un premier autorevole in grado di continuare l’ottimo lavoro del governo che stiamo sostenendo”, ha aggiunto Berlusconi.

“AMBIENTE NON E’ TEMA ESCLUSIVO DI UNA PARTE POLITICA”

“La cura del Creato fa parte della migliore tradizione cristiana. Per noi cristiani il mondo è un bellissimo giardino che Dio ha messo a disposizione dell’uomo, ma che non appartiene all’uomo. Abbiamo il dovere di prendercene cura, abbiamo il dovere di migliorarlo”, ha poi detto Berlusconi.

Il cavaliere spiega che “oggi si parla molto di ambiente e questo è un aspetto positivo dei nostri giorni. Ma troppo spesso si parla di ambiente in modo ideologico, legato a vecchie visioni di sinistra, anti-industriali, e anti-tecnologiche. Questo è un profondo errore. L’ambiente, quindi il futuro del nostro pianeta, si tutela e si garantisce con l’amore e con la scienza, con la tecnologia, con il progresso. Ma soprattutto la vostra iniziativa ci aiuta a ricordare che l’ambiente non è affatto un tema esclusivo di una parte politica”.

“IL CENTRO SIAMO NOI, ALTERNATIVI A CENTROSINISTRA DISTINTI DA DESTRA”

“Forza Italia è naturalmente al centro dello scenario politico, un centro che non è affatto equidistanza, che comporta invece una scelta di campo, che è alternativo alla sinistra e che è anche chiaramente distinto dalla destra”. Forza Italia è “un centro che deve essere l’elemento trainante di un centro-destra di governo”.