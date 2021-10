Occhiali: arriva sul mercato il brand Alkimia

Moda: arriva sul mercato il nuovo marchio di occhiali Alkimia. Una nuova visione del mondo dell’eywear, scopri i modelli

Il Brand Alkimia, nasce con un concept definito: creare un’ eyewear collection che possa rappresentare al meglio il carattere e la personalità di chi li indossa.

Attorno a questo concept si sviluppa l’idea di un brand che possa accordarsi e rispondere alle più disparate esigenze di stile e mood, pur rispettando alti standard di comfort e benessere nella visione.

Il brand ha colto la necessità di raccontare sé stessi anche attraverso la scelta di un accessorio che riesca a combinare bene il bisogno di correggere un difetto di visione con il piacere di indossare un oggetto di stile. Alkimia affida alle montature che compongono la collezione il compito di prendersi cura del benessere di chi le indossa. Per tale ragione, le montature sono realizzate con materiali di altissima qualità che ne garantiscono la leggerezza e la duttilità, oltre che la durevolezza.

Alkimia è particolarmente sensibile alle tematiche di produzione green, e utilizza materie prime biocompatibili e ecosostenibili. Alcuni modelli della collezione, infatti, sono realizzati in acetato di cellulosa in “high density “ e provengono da lastre ricavate da elementi come cotone e legno.

Il brand di eyewear tiene moltissimo a curare il design delle linee che compongono la collezione. Alkimia è particolarmente attenta ai dettagli e l’intera collezione è costruita cercando di interpretare i trend e le attuali tendenze di stile. Anche l’aspetto cromatico delle linee è fondamentale nel definire il carattere della collezione. Tutti i modelli oltre che vivacemente colorati, possono essere completati con un comodo clip-on che li trasforma velocemente in occhiali da sole.

Questa particolarità accessoria fa sì che l’occhiale sia versatile, funzionale e stylish.

Alkimia è un brand interamente sviluppato in Italia, rifacendosi a standard di manifattura tra i più sofisticati del mondo eyewear.

Il concept core di Alkimia può essere riassunto dal claim “… solo quando siamo liberi di esprimerci, di essere naturali, di essere semplicemente noi stessi, possiamo essere veramente felici”.