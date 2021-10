Mannarino conferma la data 2022 all’Arena di Verone

Gli organizzatori fanno sapere che la data di Mannarino prevista all’Arena di Verona per il 2021, è confermata per il 2022: 28 SETTEMBRE 2022 – ARENA DI VERONA.

I biglietti già acquistati rimangono validi.

Chi non intende usufruire del biglietto già acquistato, come da normativa ha tempo fino al 6 novembre per presentare su www.ticketone.it , un’istanza di rimborso alla quale corrisponderà l’emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto.