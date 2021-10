La cantautrice Ada debutta con “Something Good”

Si intitola “Something Good” il singolo d’esordio della cantautrice Ada: il brano è disponibile online sulle piattaforme streaming

Viene dall’altopiano di Asiago Alessandra Rampazzo, in arte ADA, cantautrice dalla potente voce soul. Il suo singolo d’esordio, Something Good, un inno alla positività, mescola intriganti sonorità pop folk, unite ad una sapiente produzione contaminata dal moderno sound americano radio friendly. Fuori per SOYUZ su tutte le piattaforme di streaming.

ADA, al secolo Alessandra Rampazzo, cantante e cantautrice di matrice soul, blues e jazz, inizia a studiare canto sin da quattordicenne. Nel corso degli anni partecipa a concorsi musicali quali Sanremo Giovani, The Voice, Amici e X Factor; grazie a Radio Company ha l’occasione di aprire i concerti di artisti del calibro di Nina Zilli, Elodie e Federica Carta. Recentemente è stata inoltre coinvolta come corista per Lisa Hunt, storica collaboratrice di Zucchero.

“Ho scritto Something Good pensando ai momenti in cui ci poniamo degli obiettivi, che a volte possono sembrare distanti, irraggiungibili…mentre nei sogni sembrano molto più semplici da raggiungere. Il titolo deriva dal fatto che con determinazione, impegno e passione prima o poi qualcosa di buono arriva, accompagnato da una sensazione di leggerezza e benessere. And now I’m running and it’s seems to be no gravity

Don’t take me down i feel so light ’cause high open wings to fly over everything”.

Ascolta SOMETHING GOOD qui: https://bfan.link/something-good-1

Guarda il video di SOMETHING GOOD qui: https://youtu.be/1U7d4y16Nos