Halloween: Kylie Jenner lancia la linea Nightmare

Kylie Jenner lancia la limited edition di Nightmare per Halloween: l’icona dell’horror e quella del glamour insieme per una collezione da incubo

Collaborazione ‘graffiante’ per Kylie Jenner che unisce le forze con il franchise di Nightmare (A Nightmare on Elm Street) per una collezione da ‘incubo’.

L’imprenditrice ha lanciato KYLIE X NIGHTMARE ON ELM STREET COLLECTION, una serie di cosmetici in edizione limitata in occasione di Halloween.

Il rosso in tutte le sue tonalità è il colore che domina la collezione, dalla palette ai gloss, per una perfetta sfumatura al sangue. La collezione, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è disponibile da oggi sul sito ufficiale kyliecosmetics.com