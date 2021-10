Die Ansiah in radio con “Freakshow”

Die Ansiah torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “Freakshow”: il brano è in radio e online sulle piattaforme digitali

Disponibile nelle radio e nei digital store “Freakshow”, il nuovo singolo di Die Ansiah, scritto dallo stesso artista e composto da Mario Meli, registrato e pubblicato da Gotham Dischi.

Il brano parla di liberarsi da tutte le insicurezze, non aver paura di essere se stessi, uscendo fuori dagli schemi di una società che ci vuole a tutti i costi perfetti e omologati.

“Vorrei che chi la ascolta si togliesse un peso – dichiara Die Ansiah – come quando ti rendi conto che tu sei tu e quindi unico e speciale già solo per questo. Corriamo troppo dietro agli stereotipi ma è una farsa”.

https://instagram.com/dieansiah

Gianluca, in arte “Die Ansiah”, nasce il 27 novembre del 1993 a Napoli, vive a Caserta fino ai 20 anni, poi si trasferisce a Milano dove vive ormai da qualche anno. Scopre l’amore per la musica da piccolo in casa: la musica fuori dai generi, libera.

Parte dal rap underground, ma sperimentando sempre, senza per forza appartenere ad una categoria. Dopo un periodo buio fatto di depressione, farmaci e abusi trova nella musica il modo di riscattarsi.